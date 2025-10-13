Китай призывает Трампа прекратить угрожать пошлинами и сесть за стол переговоров по торговом соглашении

Китай призывает США не прибегать к угрозам новыми пошлинами на фоне продолжения переговоров по урегулированию торговых споров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Министерство торговли Китая назвало свои недавние контрмеры "вынужденными оборонительными действиями" в ответ на угрозы со стороны Трампа ввести 100-процентную пошлину на китайские товары и предупредило, что Пекин примет дополнительные меры для защиты своих интересов, если Вашингтон не изменит подход.

В ведомстве убеждены, что постоянные угрозы пошлинами не помогут нормализовать отношения, поэтому призвали США как можно скорее исправить свою неправильную практику.

Пекин также пояснил, что его новые экспортные ограничения направлены на обеспечение национальной безопасности и стабильности глобальных поставочных цепей.

Китай заявил, что заранее оценил возможные последствия этих решений и готов продолжать диалог с партнерами по поддержанию международной экономической стабильности.

Новые угрозы Трампа против Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении дополнительных тарифов в размере 100% против Китая и установлении экспортного контроля на критически важное программное обеспечение.

По его словам, Китай занял "чрезвычайно агрессивную позицию в сфере торговли".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в ближайшие недели станет известно, хочет ли Китай начать с США торговую войну, или они "действительно хотят быть разумными".

"Это будет деликатный танец, и многое будет зависеть от того, как отреагируют китайцы. Если они отреагируют очень агрессивно, я вам гарантирую, что президент США имеет гораздо больше козырей, чем Китайская Народная Республика. Однако, если они готовы быть здравомыслящими, то Дональд Трамп всегда готов быть благоразумным", - сказал он.

"Не волнуйтесь за Китай, все будет хорошо! У уважаемого президента Си только что был неудачный момент. Он не хочет Великой депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не нанести ему вреда", — написал Трамп 12 октября.

Очередная эскалация

Напряженность между Пекином и Вашингтоном растет из-за ряда экономических вопросов и может привести к эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России рейсами в и из Америки из-за того, что это ставит американских перевозчиков в невыгодное положение.

Полеты над Россией дают китайским перевозчикам существенное преимущество над американскими из-за сокращения времени в пути и уменьшения расхода топлива, что влияет на стоимость авиабилетов.

Пекин же усилил контроль за экспортом редкоземельных элементов, имеющих решающее значение для некоторых отраслей промышленности США.

Также Министерство транспорта Китая сообщило, что с 14 октября суда, принадлежащие или эксплуатируемые американскими фирмами, построенные в Америке или плавающие под флагом США, будут облагаться дополнительным портовым сбором за каждый рейс.