США и Китай ввели взаимное портовое собрание: морская торговля под угрозой эскалации

Соединенные Штаты и Китай начали взимать дополнительное портовое собрание с морских судоходных компаний, которые перевозят все – от праздничных игрушек до сырой нефти, что делает открытое море ключевым фронтом торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Этот шаг стал фактическим симметричным ответом "глаз за око" и завершил неделю обострение, включавшее расширение Китаем контроля за экспортом редкоземельных элементов и угрозы президента США Дональда Трампа повысить тарифы до 100%.

Хотя обе стороны пытались успокоить рынки, отмечая возможности диалога, новое собрание свидетельствует об эскалации, отмечает Reuters.

Китайские меры и санкции

Китай начал взимать специальное собрание с принадлежащих, эксплуатируемых, построенных США или ходящих под их флагом судов. Исключением стали суда китайского производства, а также пустые суда, прибывающие на китайские верфи для ремонта.

Сборы будут взиматься в первом порту въезда за один рейс или первые пять рейсов в течение года.

Министерство торговли во вторник призвало США "исправить свои ошибочные практики" и продолжить диалог и консультации.

"Если США выберут конфронтацию, Китай доведет ее до конца; если же они выберут диалог, двери Китая остаются открытыми", – говорится в сообщении.

В этой связи Пекин также ввел санкции против пяти дочерних компаний южнокорейского судостроительного завода Hanwha Ocean, обвинив их в поддержке расследования США по китайской торговой практике.

Американские пошлины

Администрация США объявила о планах взимать пошлины с судов, связанных с Китаем после расследования, которое обнаружило, что Пекин использует несправедливую политику для доминирования в мировом морском и судостроительном секторах.

Прогнозируется, что китайский контейнерный перевозчик COSCO пострадает больше всего, взяв почти половину ожидаемых расходов в размере $3,2 миллиарда в 2026 году.

Аналитики предупреждают, что эта "симметрия налогообложения" рискует обезобразить мировые грузовые потоки. Собрание может затронуть 13% танкеров для перевозки сырой нефти и 11% контейнеровозов мирового флота.

Напряжение между США и Китаем

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных тарифов в размере 100% против Китая и установлении экспортного контроля на критически важное программное обеспечение. По его словам, Китай занял "чрезвычайно агрессивную позицию в сфере торговли".

В то же время Министерство транспорта Китая сообщило, что с 14 октября суда, принадлежащие или эксплуатируемые американскими фирмами, построенные в Америке или плавающие под флагом США, будут облагаться дополнительным портовым сбором за каждый рейс.

Также Пекин усилил контроль за экспортом редкоземельных элементов, имеющих решающее значение для некоторых отраслей промышленности США.