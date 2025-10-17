Глухой угол в торговой войне: Трамп обвинил Китай в обострении из-за редкоземельных элементов

Президент США Дональд Трамп признал, что его предложение о введении 100% тарифа на китайские товары не сможет действовать долгосрочно и обвинил Пекин в срыве торговых переговоров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По его словам, причиной последнего тупика стало усиление Китаем контроля за экспортом редкоземельных элементов.

"Это неустойчиво, но именно такая цифра... Они заставили меня это сделать", - заявил Трамп в интервью Fox Business Network, которое транслировалось в пятницу.

Причина конфликта – редкоземельные элементы

Неделю назад Трамп объявил о введении дополнительных 100% пошлин на китайский экспорт в США, а также о новых экспортных ограничениях на "любое критически важное программное обеспечение" до 1 ноября. Эти действия стали прямым ответом на резкое расширение Китаем экспортного контроля над редкоземельными элементами.

Китай доминирует на мировом рынке этих элементов, которые критически важны для высокотехнологичного производства.

Встреча с Си Цзиньпином

Несмотря на жесткую риторику по тарифам, Трамп смягчил тон относительно отношений с китайским лидером и подтвердил, что встретится с президентом Китая Си Цзиньпином через две недели в Южной Корее. На прошлой неделе встреча подвергалась сомнению.

"Я думаю, что у нас все будет хорошо с Китаем, но мы должны иметь справедливое соглашение. Оно должно быть справедливым", — сказал Трамп.

Смягчение риторики Трампа и подтверждение встречи положительно повлияло на Уолл-стрит, помогая остановить ранние потери. Основные фондовые индексы США, которые в течение последней недели падали из-за возобновления значительных пошлин и опасений региональных банков, незначительно выросли в начале торгов в пятницу.

Напряжение между США и Китаем

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных тарифов в размере 100% против Китая и установлении экспортного контроля на критически важное программное обеспечение. По его словам, Китай занял "чрезвычайно агрессивную позицию в сфере торговли".

В то же время Министерство транспорта Китая сообщило, что с 14 октября суда, принадлежащие или эксплуатируемые американскими фирмами, построенные в Америке или плавающие под флагом США, будут облагаться дополнительным портовым сбором за каждый рейс.

Также Пекин усилил контроль за экспортом редкоземельных элементов, имеющих решающее значение для некоторых отраслей промышленности США.