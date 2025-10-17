Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Наличный курс:

USD

41,77

41,68

EUR

49,00

48,81

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Глухой угол в торговой войне: Трамп обвинил Китай в обострении из-за редкоземельных элементов

сша, китай
Трамп обвинил Китай в обострении торговой войны / Depositphotos

Президент США Дональд Трамп признал, что его предложение о введении 100% тарифа на китайские товары не сможет действовать долгосрочно и обвинил Пекин в срыве торговых переговоров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По его словам, причиной последнего тупика стало усиление Китаем контроля за экспортом редкоземельных элементов.

"Это неустойчиво, но именно такая цифра... Они заставили меня это сделать", - заявил Трамп в интервью Fox Business Network, которое транслировалось в пятницу.

Причина конфликта – редкоземельные элементы

Неделю назад Трамп объявил о введении дополнительных 100% пошлин на китайский экспорт в США, а также о новых экспортных ограничениях на "любое критически важное программное обеспечение" до 1 ноября. Эти действия стали прямым ответом на резкое расширение Китаем экспортного контроля над редкоземельными элементами.

Китай доминирует на мировом рынке этих элементов, которые критически важны для высокотехнологичного производства.

Встреча с Си Цзиньпином

Несмотря на жесткую риторику по тарифам, Трамп смягчил тон относительно отношений с китайским лидером и подтвердил, что встретится с президентом Китая Си Цзиньпином через две недели в Южной Корее. На прошлой неделе встреча подвергалась сомнению.

"Я думаю, что у нас все будет хорошо с Китаем, но мы должны иметь справедливое соглашение. Оно должно быть справедливым", — сказал Трамп.

Смягчение риторики Трампа и подтверждение встречи положительно повлияло на Уолл-стрит, помогая остановить ранние потери. Основные фондовые индексы США, которые в течение последней недели падали из-за возобновления значительных пошлин и опасений региональных банков, незначительно выросли в начале торгов в пятницу.

Напряжение между США и Китаем

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных тарифов в размере 100% против Китая и установлении экспортного контроля на критически важное программное обеспечение. По его словам, Китай занял "чрезвычайно агрессивную позицию в сфере торговли".

В то же время Министерство транспорта Китая сообщило, что с 14 октября суда, принадлежащие или эксплуатируемые американскими фирмами, построенные в Америке или плавающие под флагом США, будут облагаться дополнительным портовым сбором за каждый рейс.

Также Пекин усилил контроль за экспортом редкоземельных элементов, имеющих решающее значение для некоторых отраслей промышленности США.

Автор:
Татьяна Бессараб