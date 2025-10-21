Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,03

EUR

48,66

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,83

41,75

EUR

49,00

48,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трамп підписав з Австралією угоду про постачання рідкісноземельних мінералів

Дональд Трамп та Ентоні Албаніз
Дональд Трамп та Ентоні Албаніз / Білий дім

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз підписали угоду, за якою Австралія постачатиме до США рідкісноземельні мінерали. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ця  угода є частиною стратегії США щодо зменшення залежності від постачання з Китаю, адже Пекін посилив контроль за експортом рідкісноземельних елементів, що мають вирішальне значення для деяких галузей промисловості США.  

Трамп розповів, що угоду готували "протягом чотирьох-п’яти місяців", а Албаніз назвав документ "трубопроводом на суму 8,5 мільярда доларів" для підтримки низки проєктів між США та Австралією.

"За рік ми матимемо стільки рідкісноземельних мінералів, що не знатимемо, що з ними робити", — заявив Трамп під час зустрічі лідерів у Білому домі 20 жовтня.

В рамках угоди США та Австралія протягом наступних шести місяцівпланують інвестувати понад 3 мільярди доларів у «критично важливі проєкти» з видобутку корисних копалин. Вартість видобувних ресурсів оцінюють у 53 мільярди доларів.

Білий дім повідомив, що Пентагон допоможе фінансувати будівництво сучасного заводу з переробки галію у Західній Австралії.

Австралія, яка володіє четвертим за величиною родовищем рідкісноземельних мінералів, має амбіції стати альтернативним постачальником сировини для США.

Зауважимо, Туреччина обговорює з США розробку запасів рідкоземельних корисних копалин у західній Анатолії після того, як аналогічні переговори з Китаєм та Росією сповільнилися через розбіжності щодо передачі технологій та прав на переробку.

Нагадаємо, в межах угоди про корисні копалини Україна запропонує США не лише класичні родовища, але й альтернативні джерела сировини – хвостосховища і відходи гірничо-металургійного комплексу. 

Автор:
Світлана Манько