Трамп підписав з Австралією угоду про постачання рідкісноземельних мінералів

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз підписали угоду, за якою Австралія постачатиме до США рідкісноземельні мінерали.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ця угода є частиною стратегії США щодо зменшення залежності від постачання з Китаю, адже Пекін посилив контроль за експортом рідкісноземельних елементів, що мають вирішальне значення для деяких галузей промисловості США.

Трамп розповів, що угоду готували "протягом чотирьох-п’яти місяців", а Албаніз назвав документ "трубопроводом на суму 8,5 мільярда доларів" для підтримки низки проєктів між США та Австралією.

"За рік ми матимемо стільки рідкісноземельних мінералів, що не знатимемо, що з ними робити", — заявив Трамп під час зустрічі лідерів у Білому домі 20 жовтня.

В рамках угоди США та Австралія протягом наступних шести місяцівпланують інвестувати понад 3 мільярди доларів у «критично важливі проєкти» з видобутку корисних копалин. Вартість видобувних ресурсів оцінюють у 53 мільярди доларів.

Білий дім повідомив, що Пентагон допоможе фінансувати будівництво сучасного заводу з переробки галію у Західній Австралії.

Австралія, яка володіє четвертим за величиною родовищем рідкісноземельних мінералів, має амбіції стати альтернативним постачальником сировини для США.

Зауважимо, Туреччина обговорює з США розробку запасів рідкоземельних корисних копалин у західній Анатолії після того, як аналогічні переговори з Китаєм та Росією сповільнилися через розбіжності щодо передачі технологій та прав на переробку.

Нагадаємо, в межах угоди про корисні копалини Україна запропонує США не лише класичні родовища, але й альтернативні джерела сировини – хвостосховища і відходи гірничо-металургійного комплексу.