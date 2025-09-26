Запланована подія 2

Україна оновила підходи до обліку корисних копалин: чому це важливо

видобуток корисних копалин, техніка
Україна оновила підходи до обліку корисних копалин. / Вікіпедія

За результатами тематичного екологічного Кабміну Україна оновила підходи до обліку корисних копалин. Головною зміною стало те, що національна класифікація тепер повністю узгоджена з Рамковою класифікацією ООН.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єрки Юлія Свириденко.

Це стратегічне рішення відкриває низку переваг:

  • галузь стане прозорішою та зрозумілішою для міжнародних інвесторів; 
  • підвищиться конкурентоздатність української сировини на світовому ринку; 
  • створюються нові можливості для бізнесу та розвитку економіки.

Цей крок також підкреслює виконання зобов'язань після підписання Угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин.

"Ухвалене рішення є важливим кроком для розвитку української геології та надрокористування. Воно забезпечує прозорі та зрозумілі для інвесторів правила, інтегрує Україну в європейський простір і формує підґрунтя для розвитку ринку стратегічних і критичних матеріалів. Це  перехід до більш складних та комплексних систем класифікації, а отже інструмент доступу до ринків капіталу для наших проєктів", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.

Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн. Україна зробила такий самий внесок. Таким чином,  стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови становлять $150 млн.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін, уряд будує систему таким чином, що інвестиційний фонд буде маркетмейкером на ринку критичної сировини та гірничовидобувної галузі, а також зможе залучати коінвесторів та стратегічних партнерів.

Автор:
Тетяна Ковальчук