Угода зі США про корисні копалини: Україна планує реалізувати три пілотні проєкти

У рамках Інвестиційного фонду відбудови, створеного за угодою України зі США про корисні копалини, планується реалізувати щонайменше три пілотні проєкти протягом 18 місяців.

Як пише Delo.ua, про це повідомила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Рух уже почався. Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) на днях ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку "Добра" у Кіровоградській області. Найближчим часом маємо напрацювати всі умови конкурсу", - зауважила Свириденко.

За її словами, це родовище потенційно підпадає під мандат інвестфонду. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування.

Як наголосила міністерка, про оголошення конкурсу буде повідомлено окремо. До участі у ньому повинен бути доступ у всі зацікавлених інвесторів, щоб все було конкурентно та з дотриманням законодавства.

Свириденко також повідомила, що представник американської компанії TechMet акцентував, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення.

Нагадаємо, Україна робить перші кроки для її реалізації, готуючи запуск видобутку літію на великому державному родовищі “Добра” у центральній Україні. Уряд схвалив початок підготовки тендерних процедур для приватних інвесторів, що стане першим проектом у межах домовленостей із США щодо спільного використання запасів корисних копалин.

Уряд також працює над переглядом існуючих ліцензій на видобуток корисних копалин. За оцінками урядовців, близько 10% з них можуть бути неактивними.

Угода зі США про надра

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського Інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.