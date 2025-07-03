Соглашение с США о полезных ископаемых: Украина планирует реализовать три пилотных проекта

В рамках Инвестиционного фонда восстановления, созданного по соглашению Украины с США о полезных ископаемых, планируется реализовать по меньшей мере три пилотных проекта в течение 18 месяцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

"Движение уже началось. Комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции (СРП) на днях приняла решение о целесообразности объявления конкурса на литиевом участке "Добра" в Кировоградской области. В ближайшее время должны наработать все условия конкурса", — отметила Свириденко.

По ее словам, это месторождение потенциально подпадает под мандат инвестфонда. Его разработка может стать первым пилотным проектом в рамках совместного инвестирования.

Как отметила министр, об объявлении конкурса будет сообщено отдельно. К участию в нем должен быть доступ все заинтересованные инвесторы, чтобы все было конкурентно и с соблюдением законодательства.

Свириденко также сообщила, что представитель американской компании TechMet акцентировал, что в случае победы в конкурсе его компания готова не только искать и добывать литий в Украине, но и построить мощности для его обогащения.

Напомним, Украина делает первые шаги по ее реализации, готовя запуск добычи лития на большом государственном месторождении "Добра" в центральной Украине. Правительство одобрило начало подготовки тендерных процедур для частных инвесторов, что станет первым проектом в рамках договоренностей с США по совместному использованию запасов полезных ископаемых.

Правительство также работает над просмотром существующих лицензий на добычу полезных ископаемых. По оценкам чиновников, около 10% из них могут оказаться неактивными.

Соглашение с США о недрах

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.

13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной по созданию совместного фонда с разработки полезных ископаемых.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американо-украинского Инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.