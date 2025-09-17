Угода про надра: США дають перші $75 млн в інвестфонд відбудови, Україна подвоїть суму

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн. Україна подвоїть цей внесок.

Про це пише Delo.ua з посиланням на допис премєр-міністерки Юлії Свириденко.

"Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала", – написала вона.

За її словами, першими у фокусі — проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Планується реалізувати три проєкти до кінця 2026 року.

Свириденко наголосила, що фонд будується на принципі рівності, тому Київ бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і Вашингтон.

"Ми розглядаємо фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці. Це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України", – додала вона.

Прем'єрка також зазначила, що цей стартовий капітал має додатковий зміст для України: американські інвестиції можуть стати гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в Україні.

Про Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.

Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

