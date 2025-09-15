- Категорія
Уряд хоче оголосити конкурс на два родовища в межах угоди про копалини з США
Кабінет міністрів планує оголосити конкурс на розробку Бирзулівського та Лікарівського родовищ, що може увійти до портфеля Українсько-американського фонду відбудови. Про це у Facebook повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Delo.ua.
Соболев 15 вересня разом з партнерами по Фонду представниками компанії DFC відвідав вказані родовища, щоб оцінити можливість інвестицій та перероблення в регіоні.
"Оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовища — перспективні майданчики, які розглядаємо для портфеля проєктів Фонду. Тут видобувають насамперед титанові та цирконієві руди", — повідомив Соболев.
Він зазначив, що на ділянках є також поклади гафнію — одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, а також аерокосмічній галузі.
Про Українсько-американський інвестфонд відбудови
30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.
8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.
Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.
Українську сторону у фонді представляють:
- міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;
- заступник міністра Єгор Перелигін;
- державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.
Наразі фонд вже провів своє перше засідання і перейшов від концепції до практичної реалізації.