Уряд хоче оголосити конкурс на два родовища в межах угоди про копалини з США

Кабінет міністрів планує оголосити конкурс на розробку Бирзулівського та Лікарівського родовищ, що може увійти до портфеля Українсько-американського фонду відбудови. Про це у Facebook повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Delo.ua.

Соболев 15 вересня разом з партнерами по Фонду представниками компанії DFC відвідав вказані родовища, щоб оцінити можливість інвестицій та перероблення в регіоні.

"Оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовища — перспективні майданчики, які розглядаємо для портфеля проєктів Фонду. Тут видобувають насамперед титанові та цирконієві руди", — повідомив Соболев.

Він зазначив, що на ділянках є також поклади гафнію — одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, а також аерокосмічній галузі.

Соболев на одному з родовищ. Фото: його сторінка в Facebook

Про Українсько-американський інвестфонд відбудови

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.

Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

Українську сторону у фонді представляють:

м іністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;

заступник м іністра Єгор Перелигін;

державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

Наразі фонд вже провів своє перше засідання і перейшов від концепції до практичної реалізації.