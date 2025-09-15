Запланована подія 2

Уряд хоче оголосити конкурс на два родовища в межах угоди про копалини з США

родовище
Одне з родовищ, які оглянув Соболев. Фото з його Facebook-сторінки

Кабінет міністрів планує оголосити конкурс на розробку Бирзулівського та Лікарівського родовищ, що може увійти до портфеля Українсько-американського фонду відбудови. Про це у Facebook повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Delo.ua.

Соболев 15 вересня разом з партнерами по Фонду представниками компанії DFC відвідав вказані родовища, щоб оцінити можливість інвестицій та перероблення в регіоні.

"Оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовища — перспективні майданчики, які розглядаємо для портфеля проєктів Фонду. Тут видобувають насамперед титанові та цирконієві руди", — повідомив Соболев.

Він зазначив, що на ділянках є також поклади гафнію — одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, а також аерокосмічній галузі.

Соболев на одному з родовищ. Фото: його сторінка в Facebook

Про Українсько-американський інвестфонд відбудови

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.

Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

Українську сторону у фонді представляють:

  • міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;
  • заступник міністра Єгор Перелигін;
  • державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

Наразі фонд вже провів своє перше засідання і перейшов від концепції до практичної реалізації. 

Автор:
Степан Крьока