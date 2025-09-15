Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,29

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство хочет объявить конкурс на два месторождения в рамках соглашения о ископаемых с США

месторождение
Одно из месторождений, которые осмотрел Соболев. Фото с его Facebook-страницы

Кабинет министров планирует объявить конкурс на разработку Бирзуловского и Ликаривського месторождений, который может войти в портфель Украинско-американского фонда восстановления. Об этом в Facebook сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, передает Delo.ua.

Соболев 15 сентября вместе с партнерами по фонду, представителями компании DFC, посетил указанные месторождения, чтобы оценить возможность инвестиций и переработки в регионе.

"Осмотрели Бирзуловский ГОК и Ликаривское месторождения — перспективные площадки, которые рассматриваем для портфеля проектов Фонда. Здесь добывают, прежде всего, титановые и циркониевые руды", — сообщил Соболев.

Он отметил, что на участках есть также залежи гафния — одного из редкоземельных металлов, используемых в ядерной энергетике, а также аэрокосмической отрасли.

Фото 2 — Правительство хочет объявить конкурс на два месторождения в рамках соглашения о ископаемых с США
Соболев на одном из месторождение. Фото: его страница в Facebook

Об Украинско-американском инвестфонде восстановления

30 апреля   Украина и США подписали соглашение о создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.

Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

Украинскую сторону в фонде представляют :

  • министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;
  • заместитель министра Егор Перелыгин;
  • государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.

Сейчас фонд уже провел свое первое заседание и перешел от концепции к практической реализации.

Автор:
Степан Крьока