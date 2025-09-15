- Категория
Правительство хочет объявить конкурс на два месторождения в рамках соглашения о ископаемых с США
Кабинет министров планирует объявить конкурс на разработку Бирзуловского и Ликаривського месторождений, который может войти в портфель Украинско-американского фонда восстановления. Об этом в Facebook сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, передает Delo.ua.
Соболев 15 сентября вместе с партнерами по фонду, представителями компании DFC, посетил указанные месторождения, чтобы оценить возможность инвестиций и переработки в регионе.
"Осмотрели Бирзуловский ГОК и Ликаривское месторождения — перспективные площадки, которые рассматриваем для портфеля проектов Фонда. Здесь добывают, прежде всего, титановые и циркониевые руды", — сообщил Соболев.
Он отметил, что на участках есть также залежи гафния — одного из редкоземельных металлов, используемых в ядерной энергетике, а также аэрокосмической отрасли.
Об Украинско-американском инвестфонде восстановления
30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.
8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.
Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.
Украинскую сторону в фонде представляют :
- министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;
- заместитель министра Егор Перелыгин;
- государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.
Сейчас фонд уже провел свое первое заседание и перешел от концепции к практической реализации.