Соглашение о недрах: США дают первые $75 млн в инвестфонд восстановления, Украина удвоит сумму

Украина США
Инвестфонд восстановления с США начал операционную работу. Фото: ОП

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла инвестиционное обязательство в Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн. Украина удвоит этот вклад.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

"Таким образом, мы формируем стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления из совокупных $150 млн. Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала", - написала она.

По ее словам, первыми в фокусе — проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. Планируется реализовать три проекта до конца 2026 года.

Свириденко подчеркнула, что фонд строится на принципе равенства, поэтому Киев берет на себя такие же финансовые обязательства, как и Вашингтон.

"Мы рассматриваем фонд как общий инструмент возобновления и долгосрочного сотрудничества. Это решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию современных производств, новых рабочих мест и технологических решений, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины", - добавила она.

Премьер также отметила, что этот стартовый капитал имеет дополнительное содержание для Украины: американские инвестиции могут стать гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в Украине.

Об Украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.

Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

Украинскую сторону в фонде представляют :

  • министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;
  • заместитель министра Егор Перелыгин;
  • государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.
Автор:
Руслан Кисляк , Наталия Гуленцова