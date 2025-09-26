Запланована подія 2

Украина обновила подходы к учету полезных ископаемых: почему это важно

добыча полезных ископаемых, техника
Украина обновила подходы к учету полезных ископаемых. / Википедия

По результатам тематического экологического Кабмина Украина обновила подходы к учету полезных ископаемых. Главным изменением стало то, что национальная классификация теперь полностью согласована с Рамочной классификацией ООН.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьера Юлия Свириденко.

Это стратегическое решение открывает ряд преимуществ:

  • отрасль станет более прозрачной и понятной для международных инвесторов;
  • повысится конкурентоспособность украинского сырья на мировом рынке;
  • создаются новейшие способности для бизнеса и развития экономики.

Этот шаг также подчеркивает выполнение обязательств после подписания Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

"Принятое решение является важным шагом для развития украинской геологии и недропользования. Оно обеспечивает прозрачные и понятные для инвесторов правила, интегрирует Украину в европейское пространство и формирует основу для развития рынка стратегических и критических материалов. Это переход к более сложным и комплексным системам классификации, а значит, инструмент доступа к рынкам капитала для наших проектов", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Украинско-американский инвестфонд

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления, которое предполагает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.

Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла инвестиционное обязательство в Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн. Украина внесла такой же вклад. Таким образом, стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления составляют $150 млн.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин , правительство строит систему таким образом, что инвестиционный фонд будет маркетмейкером на рынке критического сырья и горнодобывающей отрасли, а также сможет привлекать коинвесторов и стратегических партнеров.

Автор:
Татьяна Ковальчук