Украина обновила подходы к учету полезных ископаемых: почему это важно
По результатам тематического экологического Кабмина Украина обновила подходы к учету полезных ископаемых. Главным изменением стало то, что национальная классификация теперь полностью согласована с Рамочной классификацией ООН.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьера Юлия Свириденко.
Это стратегическое решение открывает ряд преимуществ:
- отрасль станет более прозрачной и понятной для международных инвесторов;
- повысится конкурентоспособность украинского сырья на мировом рынке;
- создаются новейшие способности для бизнеса и развития экономики.
Этот шаг также подчеркивает выполнение обязательств после подписания Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.
"Принятое решение является важным шагом для развития украинской геологии и недропользования. Оно обеспечивает прозрачные и понятные для инвесторов правила, интегрирует Украину в европейское пространство и формирует основу для развития рынка стратегических и критических материалов. Это переход к более сложным и комплексным системам классификации, а значит, инструмент доступа к рынкам капитала для наших проектов", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Украинско-американский инвестфонд
30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления, которое предполагает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.
8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.
Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.
Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла инвестиционное обязательство в Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн. Украина внесла такой же вклад. Таким образом, стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления составляют $150 млн.
Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин , правительство строит систему таким образом, что инвестиционный фонд будет маркетмейкером на рынке критического сырья и горнодобывающей отрасли, а также сможет привлекать коинвесторов и стратегических партнеров.