Туреччина пропонує США власні рідкісноземельні мінерали

Туреччина обговорює з США розробку запасів рідкоземельних корисних копалин у західній Анатолії після того, як аналогічні переговори з Китаєм та Росією сповільнилися через розбіжності щодо передачі технологій та прав на переробку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Туреччина обговорює зі США розробку родовища

Зазначається,що Туреччина та США розглядають можливість партнерства у розробці нещодавно відкритого великого родовища поблизу міста Ескішехір у центральній Анатолії.

Серед виявлених елементів — церій, празеодим і неодим, однак якість сировини ще не визначена. Наразі Туреччина активно працює в цьому напрямку.

Туреччина та Китай підписали меморандум про взаєморозуміння щодо цього проєкту в жовтні 2024 року, але переговори сповільнилися після того, як Пекін почав наполягати на транспортуванні та переробці матеріалів у Китаї, відмовляючись передавати технології.

Угода США і Туреччини про спільний видобуток рідкісноземельних мінералів може перекреслити попередню угоду Сполучених Штатів з Китаєм.

За словами співрозмовників, переговори США з Росією також не дали результатів.

Раніше також повідомлялося, що Росія запропонувала США видобуток рідкісноземельних металів на окупованих територіях України.

Переговори Анкари із західними партнерами відбуваються на тлі активізації зусиль США та Європейського Союзу щодо обмеження домінування Китаю у виробництві та переробці рідкоземельних елементів — групи з 17 металевих елементів, критично важливих для оборони, передових медичних технологій та електроніки.

Нагадаємо, в межах угоди про корисні копалини Україна запропонує США не лише класичні родовища, але й альтернативні джерела сировини – хвостосховища і відходи гірничо-металургійного комплексу.