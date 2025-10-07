Запланована подія 2

Турция предлагает США собственные редкоземельные минералы

Фото: Sycophanta Duccius

Турция обсуждает с США разработку запасов редкоземельных полезных ископаемых в западной Анатолии после того, как аналогичные переговоры с Китаем и Россией замедлились из-за разногласий по передаче технологий и прав на переработку.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Турция обсуждает с США разработку месторождения

Турция и США рассматривают возможность партнерства в разработке недавно открытого крупного месторождения вблизи города Эскишехир в центральной Анатолии.

Среди обнаруженных элементов – церий, празеодим и неодим, однако качество сырья еще не определено. Турция активно работает в этом направлении.

Турция и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по этому проекту в октябре 2024 года, но переговоры замедлились после того, как Пекин начал настаивать на транспортировке и переработке материалов в Китае, отказываясь передавать технологии.

Соглашение США и Турции о совместной добыче редкоземельных минералов может перечеркнуть предварительное соглашение Соединенных Штатов с Китаем.

По словам собеседников, переговоры США с Россией также не принесли результатов.

Ранее также сообщалось, что Россия предложила США добычу редкоземельных металлов на оккупированных территориях Украины.

Переговоры Анкары с западными партнерами проходят на фоне активизации усилий США и Европейского Союза по ограничению доминирования Китая в производстве и переработке редкоземельных элементов – группы из 17 металлических элементов, критически важных для обороны, передовых медицинских технологий и электроники.

Напомним, в рамках соглашения о полезных ископаемых Украина предложит США не только классические месторождения, но и альтернативные источники сырья – хвостохранилища и отходы горно-металлургического комплекса.

Светлана Манько