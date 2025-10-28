США та Японія підписали угоду про рідкісноземельні елементи, щоб зменшити залежність від Китаю

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі 28 жовтня підписали рамкову угоду про забезпечення поставок рідкісноземельних елементів. Обидві країни прагнуть зменшити домінування Китаю на ринку деяких ключових електронних компонентів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Церемонія підписання відбулася в палаці Акасака в Токіо. Хоча лідери публічно не згадували Китай, головна мета угоди очевидна: Пекін наразі переробляє понад 90% світових запасів рідкісних земель і нещодавно розширив експортні обмеження, що посилює ризики для світових ланцюгів постачання.

Що передбачає угода

Угода передбачає використання інструментів економічної політики та скоординованих інвестицій для прискорення розвитку "диверсифікованих, ліквідних та справедливих ринків критично важливих мінералів". Білий дім повідомив, що протягом наступних шести місяців обидві країни прагнутимуть надати фінансову підтримку обраним проєктам.

США та Японія також розглянуть взаємодоповнюючу угоду про накопичення запасів та співпрацюватимуть з іншими міжнародними партнерами для забезпечення безпеки ланцюга поставок.

Фактор Китаю

Підписання рамкової угоди відбулося безпосередньо перед запланованою зустріччю Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. Лідери зустрінуться у четвер на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї. Очікується, що вони обговорять угоду, яка потенційно може призупинити жорсткіші тарифи США та контроль над експортом рідкісноземельних елементів з боку Китаю.

Хоча Китай є найбільшим гравцем у переробці, згідно з даними Eurasia Group, інші країни також мають значний потенціал видобутку: США контролюють 12%, а М'янма – 8% світового видобутку.

Японські інвестиції

На додаток до мінеральної угоди, Японія пообіцяла інвестиції в економіку США у розмірі $550 мільярдів. Ці інвестиції є частиною ширшої двосторонньої торговельної угоди, яка охоплює, зокрема, виробництво електроенергії та зріджений природний газ (ЗПГ).

Цей комплекс домовленостей підкреслює поглиблення економічної та стратегічної співпраці між Вашингтоном і Токіо у ключових секторах, що є критично важливими для національної безпеки та конкурентоспроможності в епоху високих технологій.

Нагадаємо, 9 жовтня Китай розширив обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, додавши п’ять нових елементів, та посилив контроль за користувачами напівпровідників напередодні очікуваного саміту лідерів США та Китаю.