Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Готівковий курс:

USD

42,01

41,90

EUR

48,98

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Рідкоземельні метали: ЄС готує механізми для протидії експортним обмеженням Китаю - Bloomberg

рідкоземельні метали
Євросоюз планує подолати залежність від Китаю в постачанні рідкоземельних металів / Depositphotos

Європейський Союз працює над варіантами торгівлі, щоб протидіяти запланованим Китаєм обмеженням експорту критично важливої ​​сировини, якщо блок не зможе досягти дипломатичного рішення з Пекіном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними джерел агентства, Європейська комісія до кінця місяця підготує перелік потенційних торговельних заходів, які мають посилити переговорний вплив блоку на Китай. Комісія також працює над планом захисту критичних поставок у короткостроковій перспективі та пошуком альтернативних джерел сировини.

Китай домінує на світовому ринку рідкісноземельних елементів, забезпечуючи майже 70% світового виробництва у 2024 році. Обмеження експорту з Китаю становлять величезну загрозу для європейської промисловості та безпеки, оскільки ці ресурси є критично важливими для всіх секторів: від виробництва акумуляторів для електромобілів до оборонної промисловості.

Проблема обмежень, які Пекін намагається виправдати як «відповідальний акт», спрямований на «захист світового миру», ймовірно, буде обговорюватися на саміті лідерів ЄС цього тижня.

Попри відмову Комісії коментувати конкретні заходи, звіт Європейської ради з міжнародних відносин вказує на потенційні «вузькі місця», які ЄС міг би використати для тиску на Пекін. Серед них — авіаційні деталі, старі машини для глибокої ультрафіолетової літографії та спеціальні сталеві вироби, як-от високоточні підшипники.

Паралельно ЄС веде переговори з країнами "Великої сімки" (G7) щодо скоординованих зусиль із диверсифікації поставок, щоб зменшити залежність від китайської сировини.

Нагадаємо, 9 жовтня Китай розширив обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, додавши п’ять нових елементів, та посилив контроль за користувачами напівпровідників напередодні очікуваного саміту лідерів США та Китаю.

Автор:
Тетяна Бесараб