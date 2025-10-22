Рідкоземельні метали: ЄС готує механізми для протидії експортним обмеженням Китаю - Bloomberg

Європейський Союз працює над варіантами торгівлі, щоб протидіяти запланованим Китаєм обмеженням експорту критично важливої ​​сировини, якщо блок не зможе досягти дипломатичного рішення з Пекіном.

За даними джерел агентства, Європейська комісія до кінця місяця підготує перелік потенційних торговельних заходів, які мають посилити переговорний вплив блоку на Китай. Комісія також працює над планом захисту критичних поставок у короткостроковій перспективі та пошуком альтернативних джерел сировини.

Китай домінує на світовому ринку рідкісноземельних елементів, забезпечуючи майже 70% світового виробництва у 2024 році. Обмеження експорту з Китаю становлять величезну загрозу для європейської промисловості та безпеки, оскільки ці ресурси є критично важливими для всіх секторів: від виробництва акумуляторів для електромобілів до оборонної промисловості.

Проблема обмежень, які Пекін намагається виправдати як «відповідальний акт», спрямований на «захист світового миру», ймовірно, буде обговорюватися на саміті лідерів ЄС цього тижня.

Попри відмову Комісії коментувати конкретні заходи, звіт Європейської ради з міжнародних відносин вказує на потенційні «вузькі місця», які ЄС міг би використати для тиску на Пекін. Серед них — авіаційні деталі, старі машини для глибокої ультрафіолетової літографії та спеціальні сталеві вироби, як-от високоточні підшипники.

Паралельно ЄС веде переговори з країнами "Великої сімки" (G7) щодо скоординованих зусиль із диверсифікації поставок, щоб зменшити залежність від китайської сировини.

Нагадаємо, 9 жовтня Китай розширив обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, додавши п’ять нових елементів, та посилив контроль за користувачами напівпровідників напередодні очікуваного саміту лідерів США та Китаю.