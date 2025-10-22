Запланована подія 2

Жидкоземельные металлы: ЕС готовит механизмы для противодействия экспортным ограничениям Китая — Bloomberg

Евросоюз планирует преодолеть зависимость от Китая в поставках редкоземельных металлов / Depositphotos

Европейский Союз работает над вариантами торговли, чтобы противодействовать планируемому Китаем ограничениям экспорта критически важного сырья, если блок не сможет достичь дипломатического решения с Пекином.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

По данным источников агентства, Европейская комиссия до конца месяца подготовит перечень потенциальных торговых мер, которые должны ужесточить переговорное влияние блока на Китай. Комиссия также работает над планом защиты критических поставок в краткосрочной перспективе и поиском альтернативных источников сырья.

Китай доминирует на мировом рынке редкоземельных элементов, обеспечивая почти 70% мирового производства в 2024 году. Ограничения экспорта из Китая представляют огромную угрозу для европейской промышленности и безопасности, поскольку эти ресурсы критически важны для всех секторов: от производства аккумуляторов для электромобилей до оборонной промышленности.

Проблема ограничений, которые Пекин пытается оправдать как «ответственный акт», направленный на «защиту мирового мира», предположительно будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС на этой неделе.

Несмотря на отказ Комиссии комментировать конкретные меры, отчет Европейского совета по международным отношениям указывает на потенциальные «узкие места», которые ЕС мог бы использовать для давления на Пекин. Среди них — авиационные детали, подержанные машины для глубокой ультрафиолетовой литографии и специальные стальные изделия, такие как высокоточные подшипники.

Параллельно ЕС ведет переговоры со странами "Большой семерки" (G7) по скоординированным усилиям по диверсификации поставок, чтобы уменьшить зависимость от китайского сырья.

Напомним, 9 октября Китай расширил ограничения на экспорт редкоземельных элементов, добавив пять новых элементов и усилил контроль за пользователями полупроводников накануне ожидаемого саммита лидеров США и Китая.

Автор:
Татьяна Бессараб