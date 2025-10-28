США и Япония подписали соглашение о редкоземельных элементах, чтобы уменьшить зависимость от Китая.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи 28 октября подписали рамочное соглашение об обеспечении поставок редкоземельных элементов. Обе страны стремятся снизить доминирование Китая на рынке некоторых ключевых электронных компонентов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Церемония подписания состоялась во дворце Акасака в Токио. Хотя лидеры публично не упоминали Китай, главная цель соглашения очевидна: в настоящее время Пекин перерабатывает более 90% мировых запасов редких земель и недавно расширил экспортные ограничения, что усугубляет риски для мировых цепей поставок.

Что предполагает сделка

Соглашение предусматривает использование инструментов экономической политики и скоординированных инвестиций для ускорения развития диверсифицированных, ликвидных и справедливых рынков критически важных минералов. Белый дом сообщил, что в течение следующих шести месяцев обе страны будут стремиться предоставить финансовую поддержку избранным проектам.

США и Япония также рассмотрят взаимодополняющее соглашение о накоплении запасов и будут сотрудничать с другими международными партнерами для обеспечения безопасности цепи поставок.

Фактор Китая

Подписание рамочного соглашения состоялось непосредственно перед запланированной встречей Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. Лидеры встретятся в четверг на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Ожидается, что они обсудят соглашение, которое может приостановить более жесткие тарифы США и контроль над экспортом редкоземельных элементов со стороны Китая.

Хотя Китай является крупнейшим игроком в переработке, согласно данным Eurasia Group, другие страны также обладают значительным потенциалом добычи: США контролируют 12%, а Мьянма – 8% мировой добычи.

Японские инвестиции

В дополнение к минеральному соглашению Япония пообещала инвестиции в экономику США в размере $550 миллиардов. Эти инвестиции являются частью более широкого двустороннего торгового соглашения, охватывающего, в частности, производство электроэнергии и сжиженный природный газ (СПГ).

Этот комплекс договоренностей подчеркивает углубление экономического и стратегического сотрудничества между Вашингтоном и Токио в ключевых секторах, что критически важно для национальной безопасности и конкурентоспособности в эпоху высоких технологий.

Напомним, 9 октября Китай расширил ограничения на экспорт редкоземельных элементов, добавив пять новых элементов и усилил контроль за пользователями полупроводников накануне ожидаемого саммита лидеров США и Китая.