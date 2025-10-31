Експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з 2022 року через атаки на НПЗ

Експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення через вплив західних санкцій та українських атак по нафтопереробним заводам.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За даними Vortexa Ltd., морський експорт за перші 26 днів жовтня становив у середньому 1,89 млн барелів на добу. Це найнижчий показник з початку 2022 року.

Навіть попри збільшення експорту дизельного пального, нечисленні поставки нафти та мазуту, особливо з балтійських портів після атаки дронів на експортний хаб "Усть-Луга", негативно вплинули на загальний обсяг перевезень. Несприятливі погодні умови поблизу регіону останніми днями теж могли вплинути на роботу портів.

Оскільки Росія більше не розкриває офіційних даних про видобуток нафти, аналітики відстежують морські поставки. За майже два з половиною роки поставки сирої нафти скоротилися до 317 тисяч барелів на день.

Поставки дизельного пального та газойлю зросли на 2% порівняно з попереднім місяцем, — до приблизно 740 тисяч барелів на день. Збільшення експорту з Чорного моря допомогло компенсувати слабкі потоки з головного балтійського транспортного вузла у Приморську.

Потоки мазуту впали на 10% — до 710 тисяч барелів на день, що є найнижчим показником за три місяці. При цьому поставки сировини для нафтопереробки, такої як вакуумний газойль, зросли на 6% — до приблизно 70 тисяч барелів на день.

Bloomberg нагадує, що 22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", що змушує трейдерів переглядати контракти на поставки російської нафти.

Атаки на нафтову інфраструктуру

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти. За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько двадцяти нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Зауважимо, атаки українських дронів по російських НПЗ стримуватимуть обсяги переробки нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року.

Наразі в РФ скоротили переробку нафти приблизно на 500 000 барелів на добу.

Так, у жовтні нафтопереробний завод у Новокуйбишевську Самарської області РФ, що належить компанії "Роснефть" припинив первинну переробку нафти після другої за місяць атаки дронів.

Четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, Рязанський НПЗ, був частково виведений з ладу внаслідок атаки українських безпілотників.

Нафтопереробний завод у місті Кириші Ленінградської області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинної переробки нафти CDU-6 внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.