Українські дрони вивели з ладу ще один НПЗ у Росії: припинено переробку нафти

Нафтопереробний завод у Новокуйбишевську Самарської області РФ, що належить компанії "Роснефть", у неділю, 19 жовтня, припинив первинну переробку нафти після другої за місяць атаки дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників агенства, Новокуйбишевський НПЗ зупинив установку перегонки сирої нафти CDU-11 потужністю 18 900 тонн на день, або близько 138 540 барелів на день.

Зазначається, що завод може відновити виробництво на початку листопада.

Минулого року Новокуйбишевський НПЗ переробив 5,74 млн тонн нафти, виробив 1,10 млн тонн автомобільного бензину, 1,64 млн тонн дизельного пального та 1,27 млн тонн мазуту, повідомляють галузеві джерела.

Переробка нафти на цьому заводі раніше вже була призупинена після атаки дронів минулого місяця.

Україна підтвердила, що вразила Новокуйбишевський НПЗ. Повідомлялося, що на території підприємства були зафіксовані вибухи та пожежа.

"Ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

Зауважимо, атаки українських дронів по російських НПЗ стримуватимуть обсяги переробки нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року.

Наразі в РФ скоротили переробку нафти приблизно на 500 000 барелів на добу.

Атаки на нафтову інфраструктуру

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти. За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько двадцяти нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Нещодавно російський нафтопровідний монополіст "Транснефть" попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Причиною є атаки українських безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

А 22 вересня Астраханський газопереробний завод у Росії, який належить "Газпрому", призупинив виробництво моторного палива після атаки дронів.

Також нафтопереробний завод у місті Кириші Ленінградської області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинної переробки нафти CDU-6 внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.