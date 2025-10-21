Украинские дроны вывели из строя еще один НПЗ в России: прекращена переработка нефти

Нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске Самарской области РФ, принадлежащий компании «Роснефть», в воскресенье, 19 октября, прекратил первичную переработку нефти после второй за месяц атаки дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, Новокуйбышевский НПЗ остановил установку перегонки сырой нефти CDU-11 мощностью 18 900 тонн в день или около 138 540 баррелей в день.

Отмечается, что завод может возобновить производство в начале ноября.

В прошлом году Новокуйбышевский НПЗ переработал 5,74 млн. тонн нефти, произвел 1,10 млн. тонн автомобильного бензина, 1,64 млн. тонн дизельного горючего и 1,27 млн. тонн мазута, сообщают отраслевые источники.

Переработка нефти на этом заводе ранее уже была приостановлена после атаки дронов в прошлом месяце.

Украина подтвердила, что поразила Новокуйбышевский НПЗ. Сообщалось, что на территории предприятия были зафиксированы взрывы и пожар.

"Степень нанесенного ущерба уточняется. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии", - отметили в Генштабе ВСУ.

Заметим, атаки украинских дронов по российским НПЗ будут сдерживать объемы переработки нефти в России по меньшей мере до середины 2026 года.

В настоящее время в РФ сократили переработку нефти примерно на 500 000 баррелей в сутки.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина ужесточила атаки на российские энергетические объекты. По данным украинских и российских источников, дроны поразили около двадцати нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Недавно российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредил производителей о возможном сокращение добычи нефти. Причиной атаки украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.

А 22 сентября Астраханский газоперерабатывающий завод в России, принадлежащий "Газпрому", приостановил производство моторного топлива после атаки дронов.

Также нефтеперерабатывающий завод в городе Кирише Ленинградской области РФ остановил работу своей самой производительной установки первичной переработки нефти CDU-6 в результате атаки украинских дронов 4 октября.