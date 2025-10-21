Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,03

EUR

48,66

--0,10

Наличный курс:

USD

41,83

41,75

EUR

49,00

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Оренбургский газоперерабатывающий завод приостановил поставки газа из Казахстана после атаки дронов

Оренбургский завод
Оренбургский завод после атаки БПЛА прекратил прием газа из Казахстана. Фото: росСМИ

После атаки украинских дронов на Оренбургский газоперерабатывающий завод в России Казахстан сократил добычу на своем Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении на 25—30%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Министерство энергетики Казахстана 19 октября сообщило, что один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов в Оренбурге был вынужден приостановить прием газа из Казахстана после атаки дронов.

По словам двух источников в газовой отрасли, добыча на Карачаганаке 20 октября снизилась до 25–28 тысяч метрических тонн с обычных 35 тысяч тонн в день.

Украинские военные заявляли, что в ночь на 19 октября нанесли удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу в России.

Оренбургский ГПЗ является одним из самых крупных газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 миллиардов кубометров природного газа и 6,2 миллиона тонн газового конденсата/нефти в год.

По предварительной информации, была поражена одна из установок переработки и очистки газа.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина ужесточила атаки на российские энергетические объекты. По данным украинских и российских источников, дроны поразили около двадцати нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Недавно российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредил производителей о возможном   сокращение добычи нефти. Причиной атаки украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.

А 22 сентября Астраханский газоперерабатывающий завод в России, принадлежащий "Газпрому",   приостановил производство   моторного топлива после атаки дронов.

Также нефтеперерабатывающий завод в городе Кирише Ленинградской области РФ   остановил работу   своей самой производительной установки первичной переработки нефти CDU-6 в результате атаки украинских дронов 4 октября.

Автор:
Светлана Манько