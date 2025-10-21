Оренбургский газоперерабатывающий завод приостановил поставки газа из Казахстана после атаки дронов

После атаки украинских дронов на Оренбургский газоперерабатывающий завод в России Казахстан сократил добычу на своем Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении на 25—30%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Министерство энергетики Казахстана 19 октября сообщило, что один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов в Оренбурге был вынужден приостановить прием газа из Казахстана после атаки дронов.

По словам двух источников в газовой отрасли, добыча на Карачаганаке 20 октября снизилась до 25–28 тысяч метрических тонн с обычных 35 тысяч тонн в день.

Украинские военные заявляли, что в ночь на 19 октября нанесли удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу в России.

Оренбургский ГПЗ является одним из самых крупных газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 миллиардов кубометров природного газа и 6,2 миллиона тонн газового конденсата/нефти в год.

По предварительной информации, была поражена одна из установок переработки и очистки газа.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина ужесточила атаки на российские энергетические объекты. По данным украинских и российских источников, дроны поразили около двадцати нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Недавно российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредил производителей о возможном сокращение добычи нефти. Причиной атаки украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.

А 22 сентября Астраханский газоперерабатывающий завод в России, принадлежащий "Газпрому", приостановил производство моторного топлива после атаки дронов.

Также нефтеперерабатывающий завод в городе Кирише Ленинградской области РФ остановил работу своей самой производительной установки первичной переработки нефти CDU-6 в результате атаки украинских дронов 4 октября.