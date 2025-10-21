Оренбурзький газопереробний завод призупинив постачання газу з Казахстану після атаки дронів

Після атаки українських дронів на Оренбурзький газопереробний завод у Росії Казахстан скоротив видобуток на своєму Карачаганакському нафтогазоконденсатному родовищі на 25—30%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Міністерство енергетики Казахстану 19 жовтня повідомило, що один з найбільших у світі газопереробних заводів в Оренбурзі був змушений призупинити прийом газу з Казахстану після атаки дронів.

За словами двох джерел у газовій галузі, видобуток на Карачаганаку 20 жовтня знизився до 25–28 тисяч метричних тонн зі звичайних 35 тисяч тонн на день.

Українські військові заявляли, що у ніч проти 19 жовтня завдали удару по Оренбурзькому газопереробному заводу в Росії.

Оренбурзький ГПЗ є одним із найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу і 6,2 мільйона тонн газового конденсату/нафти на рік.

За попередньою інформацією, було уражено одну з установок перероблення та очищення газу.

Атаки на нафтову інфраструктуру

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти. За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько двадцяти нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Нещодавно російський нафтопровідний монополіст "Транснефть" попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Причиною є атаки українських безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

А 22 вересня Астраханський газопереробний завод у Росії, який належить "Газпрому", призупинив виробництво моторного палива після атаки дронів.

Також нафтопереробний завод у місті Кириші Ленінградської області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинної переробки нафти CDU-6 внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.