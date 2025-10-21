Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Готівковий курс:

USD

41,85

41,75

EUR

49,00

48,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Оренбурзький газопереробний завод призупинив постачання газу з Казахстану після атаки дронів

Оренбурзький завод
Оренбурзький завод після атаки БПЛА припинив прийом газу з Казахстану. Фото: росЗМІ

Після атаки українських дронів на Оренбурзький газопереробний завод у Росії Казахстан скоротив видобуток на своєму Карачаганакському нафтогазоконденсатному родовищі на 25—30%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Міністерство енергетики Казахстану 19 жовтня повідомило, що один з найбільших у світі газопереробних заводів в Оренбурзі був змушений призупинити прийом газу з Казахстану після атаки дронів.

За словами двох джерел у газовій галузі, видобуток на Карачаганаку 20 жовтня знизився до 25–28 тисяч метричних тонн зі звичайних 35 тисяч тонн на день. 

Українські військові заявляли, що у ніч проти 19 жовтня завдали удару по  Оренбурзькому газопереробному заводу в Росії. 

Оренбурзький ГПЗ є одним із найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу і 6,2 мільйона тонн газового конденсату/нафти на рік.

За попередньою інформацією, було уражено одну з установок перероблення та очищення газу.

Атаки на нафтову інфраструктуру 

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти. За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько двадцяти нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Нещодавно російський нафтопровідний монополіст "Транснефть" попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Причиною є атаки українських безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

А 22 вересня Астраханський газопереробний завод у Росії, який належить "Газпрому", призупинив виробництво моторного палива після атаки дронів.

Також нафтопереробний завод у місті Кириші Ленінградської області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинної переробки нафти CDU-6 внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.

Автор:
Світлана Манько