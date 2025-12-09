Российская нефть застревает в море: рекордные отгрузки не конвертируются в доходы

Россия резко ускорила загрузку сырой нефти на танкеры, однако все большие объемы остаются в море из-за проблем с разгрузкой и перенаправлением судов, что оказывает давление на мировые цены и ограничивает нефтяные доходы страны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По данным отслеживания судов, в течение четырех недель до 7 декабря Москва отгружала в среднем 3,68 млн баррелей в сутки, что примерно на 220 тыс баррелей больше, чем в предыдущий период.

За неделю до 7 декабря 38 танкеров загрузили 29,65 млн баррелей, а среднесуточный экспорт вырос до 4,24 млн баррелей – самого высокого уровня с февраля 2022 года.

В то же время из-за медленной разгрузки и более длинных рейсов избыток российской нефти "на воде" вырос на 28% с конца августа, до максимума за 2,5 года. Часть танкеров сменила маршрут из Индии в Китай или проводит больше времени в ожидании разгрузки.

Ценовое давление остается ощутимым. По данным Argus Media, сорта Urals и ESPO торгуются на самых низких уровнях с начала войны. Скидка Urals к североморскому эталону достигла $25,80 за баррель, что более чем вдвое превышает уровень последних санкций США. Несмотря на рост объемов экспорта, средняя стоимость морских поставок за четыре недели выросла всего на 1% до $1,14 млрд в неделю.

Потоки в Азию остаются нестабильными. Поставки в направлении Китая сократились до 740 тыс. баррелей в сутки, в Индию - до 880 тыс. баррелей, в то время как объем нефти на судах без указанного конечного пункта назначения вырос до 1,84 млн баррелей в сутки. Все больше танкеров не указывают порт назначения к пересечению Аравийского моря.

Ожидается, что в начале следующего года импорт российской нефти в Индию может снизиться до минимума почти за четыре года на фоне давления США. Ситуацию усложняют удары Украины по российским НПЗ и экспортной инфраструктуре, а также продолжающиеся боевые действия.

Напомним, в конце ноября флагманская российская нефть Urals предлагается индийским нефтеперерабатывающим предприятиям по самой низкой цене не менее двух лет.