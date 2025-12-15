ЄС готує повну заборону імпорту російської нафти

Європейська комісія на початку 2026 року представить законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти.

Як інформує Delo.ua з посиланням на заяву єврокомісара з питань енергетики Ден Йоргенсен, пише "Укрінформ".

"На початку наступного року ми також представимо законодавчу пропозицію щодо заборони решти нафти (російської нафти, яка імпортується в ЄС – ред.). Це, звичайно, також дуже важливо, навіть попри те, що наразі ми імпортуємо більше газу, ніж нафти. У будь-якому разі ми хочемо повністю позбутися імпорту російської енергії", — зазначив Йоргенсен.

Єврокомісар наголосив, що ЄС не повторить помилок минулого, пов’язаних із залежністю від енергоресурсів РФ, і не імпортуватиме російський газ навіть після досягнення миру. Він нагадав, що ЄС уже заборонив імпорт російського газу, і ця заборона діятиме у довгостроковій перспективі.

Окремо Йоргенсен звернув увагу на необхідність глибшої інтеграції енергетичних систем країн ЄС, зазначивши, що нинішня недостатня координація та відсутність належного з’єднання ускладнюють ефективне використання енергоресурсів у Європі.

Зауважимо, у серпні 2025 року доходи Росії від експорту нафти й нафтопродуктів вже зменшилися на $920 млн, впавши до одного з найнижчих рівнів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.