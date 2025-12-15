Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Наличный курс:

USD

42,39

42,28

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС готовит полный запрет на импорт российской нефти

нефть
Запрет будет действовать в долгосрочной перспективе / Depositphotos

Европейская комиссия в начале 2026 года представит законодательное предложение о полном запрещении импорта российской нефти.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен, пишет "Укринформ".

"В начале следующего года мы также представим законодательное предложение о запрете остальной нефти (российской нефти, импортируемой в ЕС – ред.). Это, конечно, также очень важно, даже несмотря на то, что сейчас мы импортируем больше газа, чем нефти. В любом случае мы хотим полностью избавиться от импорта российской энергии", — отметил Йорген.

Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС не повторит ошибки прошлого, связанные с зависимостью от энергоресурсов РФ, и не будет импортировать российский газ даже после достижения мира. Он напомнил, что ЕС уже запретил импорт российского газа, и этот запрет будет действовать в долгосрочной перспективе.

Отдельно Йоргенсен обратил внимание на необходимость более глубокой интеграции энергетических систем стран ЕС, отметив, что нынешняя недостаточная координация и отсутствие надлежащего соединения усложняют эффективное использование энергоресурсов в Европе.

Заметим, в августе 2025 г. доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов уже уменьшились на $920 млн, упав на один из самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Автор:
Татьяна Гойденко