ЕС готовит полный запрет на импорт российской нефти

Европейская комиссия в начале 2026 года представит законодательное предложение о полном запрещении импорта российской нефти.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен, пишет "Укринформ".

"В начале следующего года мы также представим законодательное предложение о запрете остальной нефти (российской нефти, импортируемой в ЕС – ред.). Это, конечно, также очень важно, даже несмотря на то, что сейчас мы импортируем больше газа, чем нефти. В любом случае мы хотим полностью избавиться от импорта российской энергии", — отметил Йорген.

Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС не повторит ошибки прошлого, связанные с зависимостью от энергоресурсов РФ, и не будет импортировать российский газ даже после достижения мира. Он напомнил, что ЕС уже запретил импорт российского газа, и этот запрет будет действовать в долгосрочной перспективе.

Отдельно Йоргенсен обратил внимание на необходимость более глубокой интеграции энергетических систем стран ЕС, отметив, что нынешняя недостаточная координация и отсутствие надлежащего соединения усложняют эффективное использование энергоресурсов в Европе.

Заметим, в августе 2025 г. доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов уже уменьшились на $920 млн, упав на один из самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения в Украину.