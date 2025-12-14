Запланована подія 2

Доходы России от нефти и газа в декабре могут упасть почти вдвое из-за снижения цен

нефть
Доходы России от нефти и газа в декабре могут упасть / Коллаж Delo.ua

Доходы России от продажи нефти и газа в декабре 2025 года, вероятно, снизятся почти вдвое по сравнению с прошлым годом – до 410 млрд рублей (примерно 5,17 млрд долларов).

  Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на расчеты Reuters.

Поступления от нефти и газа остаются главным источником финансирования федерального бюджета Кремля, на которое приходится около четверти доходов. Значительные расходы на оборону и безопасность после начала военной кампании России в Украине в феврале 2022 истощили бюджет.

По оценкам экспертов, за весь 2025 год доходы от энергетического экспорта снизятся почти на четверть – до 8,44 трлн рублей, что ниже прогноза Министерства финансов в 8,65 трлн рублей. Для сравнения, самый низкий ежемесячный доход от нефти и газа Россия фиксировала в августе 2020 года – 405 млрд рублей при падении цен на нефть из-за пандемии COVID-19.

Старший аналитик московского инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин отметил, что ожидаемый дефицит бюджета в 1,6 трлн рублей в декабре будет покрыт государственными облигациями. Однако 2026 станет еще сложнее, поскольку он формировался при оптимистическом сценарии с ценой нефти 59 долларов за баррель и курсом рубля 92 за доллар.

В ноябре 2025 года цена российской нефти, используемой для налогообложения, снизилась на 16,4% по сравнению с октябрем до 44,87 доллара за баррель, в то время как рубль укрепился до 80,35 доллара. Коныгин ожидает, что весной 2026 года будет пересмотрен бюджет с привлечением Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита при низких ценах на нефть.

Министерство финансов РФ первоначально прогнозировало доходы от нефти и газа в 2025 году на уровне 10,94 трлн рублей, но в октябре сделало пересмотр из-за снижения мировых цен на нефть и опасений излишка предложения.

Западные страны и Украина неоднократно заявляли о намерении ограничить доход России от продажи энергоресурсов, чтобы заставить ее прекратить войну в Украине.

Отметим, что в августе 2025 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов уже уменьшились на $920 млн, упав до одного из самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Автор:
Татьяна Гойденко