Доходи Росії від нафти і газу в грудні можуть впасти майже вдвічі через зниження цін

Доходи Росії від продажу нафти і газу в грудні 2025 року, ймовірно, знизяться майже вдвічі порівняно з минулим роком — до 410 млрд рублів (приблизно 5,17 млрд доларів).

Про це інформує Delo.ua з посиланням розрахунки Reuters.

Надходження від нафти і газу залишаються основним джерелом фінансування федерального бюджету Кремля, на яке припадає близько чверті доходів. Значні витрати на оборону і безпеку після початку військової кампанії Росії в Україні в лютому 2022 року виснажили бюджет.

За оцінками експертів, за весь 2025 рік доходи від енергетичного експорту знизяться майже на чверть — до 8,44 трлн рублів, що нижче прогнозу Міністерства фінансів у 8,65 трлн рублів. Для порівняння, найнижчий щомісячний дохід від нафти і газу Росія фіксувала у серпні 2020 року — 405 млрд рублів під час падіння цін на нафту через пандемію COVID-19.

Старший аналітик московського інвестиційного банку "Сінара" Сергій Конигін зазначив, що очікуваний дефіцит бюджету в 1,6 трлн рублів у грудні буде покритий державними облігаціями. Проте 2026 рік стане ще складнішим, оскільки він формувався за оптимістичного сценарію з ціною нафти 59 доларів за барель та курсом рубля 92 за долар.

У листопаді 2025 року ціна російської нафти, що використовується для оподаткування, знизилася на 16,4% порівняно з жовтнем до 44,87 долара за барель, тоді як рубль зміцнився до 80,35 за долар. Конигін очікує, що навесні 2026 року буде переглянуто бюджет із залученням Фонду національного добробуту для покриття дефіциту за умов нижчих цін на нафту.

Міністерство фінансів РФ спочатку прогнозувало доходи від нафти і газу у 2025 році на рівні 10,94 трлн рублів, але у жовтні зробило перегляд через зниження світових цін на нафту та побоювання надлишку пропозиції.

Західні країни та Україна неодноразово заявляли про намір обмежити доходи Росії від продажу енергоресурсів, щоб змусити її припинити війну в Україні.

Зауважимо, у серпні 2025 року доходи Росії від експорту нафти й нафтопродуктів вже зменшилися на $920 млн, впавши до одного з найнижчих рівнів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.