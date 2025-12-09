Запланована подія 2

Видобуток нафти в Росії найбільше за два роки відстав від зобов'язань ОПЕК+ – Bloomberg

нафта
Росія не виконала квоту ОПЕК+ через санкції / Depositphotos

Видобуток сирої нафти в Росії минулого місяця становив у середньому 9,43 мільйона барелів на день, що значно нижче за квоту ОПЕК+. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Згідно з розрахунками Bloomberg, Росія відстала від свого цільового показника на листопад на понад 100 000 барелів на день.

Це найбільше відставання фактичного видобутку країни від зобов'язань ОПЕК+ за понад два роки, що свідчить про проблеми Москви з продажем нафти – ключового джерела фінансування війни.

Вплив санкцій та проблема збуту

Основною причиною невиконання квоти є те, що Росія намагається знайти покупців для своїх санкційних барелів.

Нещодавні санкції США, спрямовані проти нафтових гігантів, таких як "Роснефть" та "Лукойл", призвели до зниження апетиту Індії – ключового покупця – до російської сировини.

Складність зі збутом призвела до зростання обсягів російської нафти, що перебуває на воді, оскільки танкери змушені здійснювати довші рейси або простоювати.

Попри це, віце-прем'єр РФ Олександр Новак минулого місяця заявляв, що зростання видобутку триває, і впливу санкцій не відчувається.

Атаки дронів

Зазначається, що ситуацію ускладнюють атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи (НПЗ), які досягли рекордних обсягів минулого місяця.

Ці атаки тиснуть на обсяги переробки сирої нафти, змушуючи власників НПЗ поспішно ремонтувати пошкоджену інфраструктуру.

Санкції США проти "Лукойлу"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл". Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

Додамо, що світові ціни на нафту помірно зростають, але залишаються відносно низькими. Тим часом ціни на бензин та дизель в Україні стабілізувались після стрімкого зростання у листопаді. 

Автор:
Тетяна Бесараб