Добыча нефти в России больше всего за два года отстала от обязательств ОПЕК+ – Bloomberg

Добыча сырой нефти в России в прошлом месяце составила в среднем 9,43 миллиона баррелей в день, что значительно ниже квоты ОПЕК+.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Согласно расчетам Bloomberg, Россия отстала от своего целевого показателя на ноябрь более чем на 100 000 баррелей в день.

Это величайшее отставание фактической добычи страны от обязательств ОПЕК+ за более чем два года, что свидетельствует о проблемах Москвы с продажей нефти – ключевого источника финансирования войны.

Влияние санкций и проблема сбыта

Основная причина невыполнения квоты — то, что Россия пытается найти покупателей для своих санкционных баррелей.

Недавние санкции США, направленные против нефтяных гигантов, таких как "Роснефть" и "ЛУКойл", привели к снижению аппетита Индии – ключевого покупателя – к российскому сырью.

Сложность со сбытом привела к росту объемов находящейся на воде российской нефти, поскольку танкеры вынуждены совершать более длинные рейсы или простаивать.

Несмотря на это, вице-премьер РФ Александр Новак в прошлом месяце заявлял, что рост добычи продолжается и влияния санкций не ощущается.

Атаки дронов

Отмечается, что ситуацию усложняют атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), достигшие рекордных объемов в прошлом месяце.

Эти атаки оказывают давление на объемы переработки сырой нефти, заставляя владельцев НПЗ поспешно ремонтировать поврежденную инфраструктуру.

Санкции США против "Лукойла"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл". Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

Добавим, что мировые цены на нефть умеренно растут, но остаются относительно низкими. Тем временем , цены на бензин и дизель в Украине стабилизировались после стремительного роста в ноябре.