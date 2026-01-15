Трамп заявив, що саме Зеленський, а не Путін, затримує укладення мирної угоди

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що наразі Україна, а не Росія, гальмує потенційну угоду про припинення війни.

Як пише Delo.ua, про це очільник Білого дому сказав в інтервʼю Reuters.

Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін нібито готовий завершити вторгнення в Україну. При цьому президент України Володимир Зеленський, на його думку, "більш стриманий".

"Я думаю, що Путін готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова до укладення угоди", - підкреслив очільник Білого дому.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому переговори під керівництвом США досі не розв'язали найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Коли журналісти уточнили, чому Трамп вважає, що український президент затягує перемовини, той відповів: "Я просто думаю, що йому, знаєте, важко це зробити".

Трамп також зазначив, що не знає про можливу майбутню поїздку Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, про яку Bloomberg повідомив раніше в середу.

Президент США також підтвердив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, але натякнув, що конкретних планів ще немає.

"Я зустрінуся, якщо він буде там. Я буду там" — наголосив Трамп.

Нагадаємо, Україна та США планують підписати угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають зустрітися на швейцарському курорті для фіналізації домовленостей.