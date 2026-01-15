Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,47

43,25

EUR

50,80

50,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трамп заявив, що саме Зеленський, а не Путін, затримує укладення мирної угоди

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Офіс президента

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що наразі Україна, а не Росія, гальмує потенційну угоду про припинення війни.

Як пише Delo.ua, про це очільник Білого дому сказав в інтервʼю Reuters. 

Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін нібито готовий завершити вторгнення в Україну. При цьому президент України Володимир Зеленський, на його думку, "більш стриманий".

"Я думаю, що Путін готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова до укладення угоди", - підкреслив очільник Білого дому.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому переговори під керівництвом США досі не розв'язали найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Коли журналісти уточнили, чому Трамп вважає, що український президент затягує перемовини, той відповів: "Я просто думаю, що йому, знаєте, важко це зробити".

Трамп також зазначив, що не знає про можливу майбутню поїздку Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви,  про яку Bloomberg повідомив раніше в середу.

Президент США також підтвердив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, але натякнув, що конкретних планів ще немає.

"Я зустрінуся, якщо він буде там. Я буду там" — наголосив Трамп.

Нагадаємо, Україна та США планують підписати угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають зустрітися на швейцарському курорті для фіналізації домовленостей.

Автор:
Світлана Манько