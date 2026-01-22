Акции ЕС пошли вверх после заявлений Трампа о Гренландии и отмены тарифов

Мировые фондовые биржи продемонстрировали рост после того, как Дональд Трамп смягчил свою риторику по Гренландии и европейским союзникам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Это вызвало мгновенный оптимизм на биржах: европейский индекс STOXX подскочил более чем на 1%, а "индекс страха" VIX существенно снизился.

Аналитики констатируют, что рынки постепенно адаптируются к резким заявлениям президента, переключая внимание с геополитического шума на реальные экономические показатели.

Колебания валют и падение цены на золото

На фоне понижения напряжения защитные активы потеряли свою привлекательность. Цена на золото отступила от рекордных значений, упав до уровня 4829 долларов за унцию. Доллар США продемонстрировал волатильность: после начального отскока он снова начал терять позиции в Европе, а курс евро стабилизировался около отметки 1,17 доллара.

В то же время, казначейские облигации США вновь получили спрос со стороны покупателей. Эксперты рынка, комментируя поведение Трампа, используют термин TACO, намекающий на склонность президента отступать от своих радикальных угроз в последний момент.

Позитивные сигналы для Украины и Азии

Отдельную позитивную динамику продемонстрировали украинские государственные облигации. Их стоимость заметно выросла на фоне заявлений посла США Стива Уиткоффа о прогрессе в мирных переговорах перед важной встречей Зеленского и Трампа в Давосе.

В азиатском регионе также зафиксирован подъем: индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 1%, а южнокорейский KOSPI впервые в истории пересек психологическую отметку в 5000 пунктов благодаря успехам производителей микросхем.

Новое соглашение НАТО

Несмотря на отказ от силового сценария, вопрос Гренландии остается на повестке дня, но уже в дипломатической плоскости.

После переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп предположил возможность заключения нового соглашения, которое обеспечило бы США доступ к критическим минералам и развитие системы противоракетной обороны на острове.

В то же время, представители НАТО подчеркнули, что вопрос суверенитета Дании над Гренландией не является предметом обсуждения. Несмотря на всеобщий оптимизм, инвесторы сохраняют осторожность, не спеша полностью закрывать позиции в безопасных активах.

Напомним, Трамп заявил, что после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте удалось сформировать рамки будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. Поэтому не будут введены пошлины на европейских союзников, которые вступили в силу 1 февраля 2026 года.

Ранее Трамп угрожал, что с 1 февраля 2026 года США введут 10% пошлину на все импортируемые товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.