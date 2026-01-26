Нефть подорожала на фоне напряженных отношений между США и Ираном: какими будут цены на АЗС

Агрессивные заявления президента США Дональда Трампа по Ирану повлекли за собой резкое подорожание нефти на мировом рынке. Дальнейшее развитие этого конфликта может привести к изменению цен на бензин и дизель на украинских АЗС. Между тем, цена на автогаз пока остается относительно стабильной, хотя и сохраняет определенный потенциал к росту.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли после того, как Трамп усилил давление на Иран. Белый дом ввел дополнительные санкции против судов, перевозящих иранскую нефть, а также объявил об отправке "армады" в эту страну. По данным ОПЕК, добыча нефти в Иране составляет 3,2 млн баррелей в сутки, что делает его четвертым крупнейшим добытчиком картеля после Саудовской Аравии, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов. Также эта страна является крупным поставщиком нефти в Китай — второго потребителя нефти в мире.

По состоянию на вечер пятницы, 23 января, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на февраль подорожали на $1,82 за баррель, или на 2,84%, — до $65,88 за баррель, а февральские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на $1, $61,07 за баррель.

В начале прошлой недели цены на нефть также росли из-за угроз Трампа аннексировать Гренландию. Однако после того, как администрации США и ЕС достигли согласия по этому вопросу, сырье снова подешевело.

Дизель и бензин дорожают на фоне роста нефтяных котировок

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", на прошлой неделе дизель в опте подорожал. По состоянию на вечер пятницы, 23 января, по сравнению с 16 января, средняя оптовая цена дизтоплива в Украине выросла на 1,16 грн/л — до 50,93 грн/л. По сравнению с 21 января рост составил 59 коп./л.

На внешних рынках также наблюдается восходящий тренд. По состоянию на вечер 23 января с начала торгов котировки газойля (основного сырья для изготовления дизтоплива) выросли на $9,40/т - до $675,60/т. На валютном рынке фиксируются незначительные изменения: по данным Национального банка, доллар по отношению к гривне подешевел на 5 коп. – до 43,20 грн, а евро – на 20 коп., до 50,52 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Оптовые цены на бензин также стремительно идут вверх: по состоянию на 23 января, по сравнению с 16 января, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 2,45 грн/л — до 53,97 грн/л. По сравнению с 21 января рост составил 89 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах накануне 22 января несколько снизились. В портах Северо-Западной Европы бензин подешевел на $6/т - до $633-655/т, а в Средиземноморье - на $3-6/т, до $649-673/т (CIF).

В течение 22-23 января в части региональных сетей АЗС и сетях-дискаунтерах произошел умеренный рост цен на бензины и дизтопливо. Повышение в пределах 50 коп./л - 1 грн/л зафиксировали на отдельных станциях "БРСМ-Нафта", а также Avantage7, BVS, Chipo, "24/7", Kvorum (Николаевская обл.), Eleron (Закарпатская обл.), Solяra (Львовская обл.), Autotrans (Полтавская обл.) и ZOG (Запорожская обл.). По состоянию на вечер пятницы, 23 января, по сравнению с 16 января, средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 95 коп./л — до 60,18 грн/л, а дизель на АЗС в среднем подорожал на 96 коп./л — до 59,93 грн/л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что на этой неделе дизтопливо и бензин на АЗС продолжат дорожать. Основными факторами, которые будут толкать цены вверх, будут рост внешних котировок и колебаний на валютном рынке.

Я ожидаю повышения цен на 1 грн/л на бензин и дизель в течение следующих 10 дней. Впрочем, этого может и не случиться, если цены на нефть резко упадут. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Газ умеренно дорожает из-за холодной погоды

По данным "Нафторынка", оптовые цены на пропан-бутан в Украине остаются преимущественно неизменными. По состоянию на 23 января, по сравнению с 21 января, средняя оптовая цена LPG на условиях доставки осталась на уровне 61,179 грн/л, а средняя цена на условиях самовывоза снизилась на 114 грн/т — до 59 409 грн/т. Существенные изменения произошли в Киевской области, где компания "ТД ДМС Трейд" снизила цену на 400 грн/т - до 59 500 грн/т.

Газ внутренней добычи несколько удорожал. 20 января на торгах Gazotrade от "Системойлинжиниринг" 135 т пропан-бутана было продано за 56 900 грн/т. А 23 января аналогичный объем был реализован на 400 грн/т дороже. 22 января на площадке "Украинской энергетической биржи" компания "Полтава Газтрейд" продала 380 тонн газа по цене 56 900 грн/т. Условия поставки предполагают отгрузку партий в железнодорожные цистерны.

Среднесуточный импорт в Украину за первые три недели января этого года уменьшился на 51% по сравнению с декабрем прошлого года — до 1,6 тыс. т. Больше всего упали поставки наземным транспортом — на 0,86 тыс. т, до 0,66 тыс. т, в то время как морские поставки снизились на 0,81 тыс. т — до 0,9 тыс. т.

На АЗС газ несколько прибавил в цене, главным образом из-за роста цен на стелах региональных операторов. По состоянию на 23 января по сравнению с 16 января средняя цена пропан-бутана выросла на 16 коп./л – до 38,17 грн/л. По сравнению с 21 января рост составил 5 коп./л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе оптовая цена LPG вырастет в пределах 500–700 грн/т, поскольку на прошлой неделе многие трейдеры успели реализовать весь свой ресурс и сейчас ожидают морских поставок газа для формирования запасов. На АЗС газ на этой неделе также может подорожать в пределах 50 коп./л из-за холодной погоды .

Из-за сильных морозов в литре газа вместо 530 г стало 550 г. Из-за этого некоторые уже подняли цену, но на этой неделе процесс будет продолжаться Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 62,99 62,99 39,99 WOG 62,99 62,99 39,98 Socar 62,99 62,99 39,98 Motto 58,99 58,49 36,49 БРСМ-Нафта 57,99 56,99 36,49

Данные: приложения сетей АЗС.