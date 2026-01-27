Ціни на нафту знижуються: Казахстан відновлює поставки, а США борються зі штормом

У вівторок світові ціни на нафту продемонстрували зниження на тлі новин про стабілізацію поставок із Казахстану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 44 центи, або 0,7%, до 65,15 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшала на 35 центів, або 0,6%, до 60,28 долара за барель.

Як пише Reuters, основним чинником тиску стало повернення до повної потужності експортного термінала КТК на Чорному морі та плани Міненерго Казахстану щодо відновлення видобутку на найбільшому родовищі країни.

Аналітики ING зазначають, що збільшення доступності сировини на ринку вже почало коригувати цінові спреди, які аномально зросли протягом січня.

Що стримує падіння цін

Більш суттєвому здешевленню нафти завадила екстремальна негода у Сполучених Штатах. Потужний зимовий шторм паралізував енергетичну інфраструктуру на узбережжі Мексиканської затоки, що призвело до зупинки роботи низки нафтопереробних заводів.

За оцінками експертів, через складні погодні умови американські виробники втратили близько 2 мільйонів барелів видобутку на добу, що становить майже 15% від загального обсягу виробництва в країні.

Прогнози аналітиків

Попри поточне зниження цін, ринок залишається напруженим через суперечливі показники профіциту. Ситуація в США створила додаткове навантаження на електромережі та видобувні потужності, що збалансувало зростання поставок із Каспійського регіону.

Наразі увага інвесторів зосереджена на швидкості відновлення американської нафтопереробки, оскільки тривалі простої можуть знову підштовхнути котирування вгору.

Нагадаємо, ціни на нафту у понеділок трохи зросли після того, як попередня сесія показала зростання більш ніж на 2%, оскільки перебої з видобутком у ключових регіонах США та геополітична напруженість між США та Іраном підштовхнули ринок вгору.