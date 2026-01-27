Цены на нефть снижаются: Казахстан возобновляет поставки, а США борются со штормом

Во вторник мировые цены на нефть продемонстрировали понижение на фоне новостей о стабилизации поставок из Казахстана.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 44 цента, или 0,7%, до 65,15 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 35 центов, или 0,6%, до 60,28 доллара за баррель.

Как пишет Reuters, основным фактором давления стало возвращение к полной мощности экспортного терминала КТК на Черном море и планы Минэнерго Казахстана по возобновлению добычи на крупнейшем месторождении страны.

Аналитики ING отмечают, что увеличение доступности сырья на рынке уже начало корректировать аномально выросшие в течение января ценовые спреды.

Что сдерживает падение цен

Более существенному удешевлению нефти помешало экстремальное ненастье в Соединенных Штатах. Мощный зимний шторм парализовал энергетическую инфраструктуру на побережье Мексиканского залива, что привело к остановке ряда нефтеперерабатывающих заводов.

По оценкам экспертов, из-за сложных погодных условий американские производители потеряли около 2 миллионов баррелей добычи в сутки, что составляет около 15% от общего объема производства в стране.

Прогнозы аналитиков

Несмотря на текущее снижение цен, рынок остается напряженным из-за противоречивых показателей профицита. Ситуация в США создала дополнительную нагрузку на электросети и добывающие мощности, что сбалансировало рост поставок из Каспийского региона.

Теперь внимание инвесторов сосредоточено на скорости восстановления американской нефтепереработки, поскольку длительные простои могут снова подтолкнуть котировки вверх.

Напомним, цены на нефть в понедельник немного выросли после того, как предыдущая сессия показала рост более чем на 2%, поскольку перебои с добычей в ключевых регионах США и геополитическая напряженность между США и Ираном подтолкнули рынок вверх.