Китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличивают поставки российской нефти

Российскую нефть, от которой отказалась Индия, скупают китайские нефтепереработчики / Depositphotos

Китайские нефтеперерабатывающие заводы покупают российскую нефть, которой Индия избегает, помогая Москве преодолеть падение закупок. Поставки российской сырой нефти в китайские порты выросли до 2,09 миллиона баррелей в день за первые 18 дней февраля, что компенсировало падение продаж индийским НПЗ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Отмечается, что увеличение поставок в Китай с 1,72 миллиона баррелей в день за весь январь и 1,39 миллиона в декабре более чем компенсировало падение из Индии.

Агентство отмечает, что способность России находить покупателей для своей нефти жизненно важна для Кремля, поскольку война в Украине уже через несколько дней пересечет четырехлетнюю отметку.

Трейдеры отметили, что китайских покупателей привлекают скидки на российскую нефть сорта Urals, которые достигли $12 за баррель по отношению к нефти сорта Brent.

Согласно данным отслеживания судов, в декабре объемы отгрузки сырой нефти марки Urals для Китая выросли до 600 000 баррелей в день. Это самый высокий показатель за период с 2018 года. Учитывая, что более 20 грузов еще не разгружены, и примерно половина из них до сих пор не имеет конечного пункта назначения, эта цифра может возрасти.

Импорт российской нефти в Индию в последние месяцы оставался на уровне около 1,2 млн баррелей в день, в то время как в ноябре составил 1,78 млн. Он снизился примерно на 40% по сравнению с летом 2025 года.

В настоящее время импорт российской нефти в Китай растет третий месяц подряд и в феврале готовится обновить исторический рекорд.

Автор:
Светлана Манько