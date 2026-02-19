Доходы России от нефти и газа в феврале упадут почти вдвое по сравнению с прошлым годом

Государственные доходы России от нефти и газа в феврале 2026 года сократятся почти вдвое по сравнению с февралем 2025 года – до 410 млрд рублей (5,35 млрд долларов США). Причины – укрепление рубля и падение мировых цен на нефть.

Доходы от энергоресурсов остаются основным источником поступлений в федеральный бюджет, на который приходится более пятой части всех доходов.

В то же время они испытали значительную нагрузку из-за военных расходов России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Ежемесячный доход в феврале вырастет на 3,1% по сравнению с январем благодаря демпферному платежу нефтеперерабатывающих заводов, который в текущем месяце ожидается в размере 42 млрд рублей.

Однако общие доходы за первые два месяца 2026 года прогнозируются на уровне 800 млрд рублей, что меньше 1,56 трлн рублей за аналогичный период 2025 года.

На 2026 год бюджет России прогнозирует доходы от нефти и газа на уровне 8,92 трлн рублей, а общие доходы бюджета – 40,283 трлн рублей. В прошлом году энергетические доходы упали на 24% и составили 8,48 трлн рублей, самый низкий показатель с 2020 года.

Отметим, что в 2025 году российские нефтедобывающие компании сократили объемы бурения до самого низкого уровня за последние три года, что ухудшает перспективы добычи на фоне санкционного давления, удешевления нефти и укрепления рубля.