Темпи буріння нафтових свердловин у Росії найнижчі за останні три роки

У 2025 році російські нафтовидобувні компанії скоротили обсяги буріння до найнижчого рівня за останні три роки, що погіршує перспективи видобутку на тлі санкційного тиску, здешевлення нафти та зміцнення рубля.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Російські бурові установки у 2025 році пробурили близько 29,14 тис. км експлуатаційних свердловин, що на 3,4% менше, ніж роком раніше. Після рекордної активності на початку року темпи буріння почали сповільнюватися вже в червні, а в грудні обсяги були приблизно на 16% нижчими, ніж у тому ж місяці 2024-го.

Зниження активності відбувається на тлі погіршення фінансових показників російських нафтових компаній. Світові ціни на нафту знижувалися, дисконт на російську сировину зростав через посилення західних санкцій, а зміцнення рубля зменшувало експортні доходи у національній валюті.

Після внесення США до санкційних списків "Роснефть" та "Лукойл" знижка на Urals до еталонної Brent зросла приблизно до 27 доларів за барель, що більш ніж удвічі перевищує рівень початку року.

Аналітики зазначають, що скорочення буріння є логічною реакцією компаній на падіння прибутковості. Водночас ефект від цього процесу проявляється із затримкою у кілька місяців, тому основний вплив на видобуток очікується у другому або третьому кварталі 2026 року.

У січні середній видобуток нафти в Росії становив 9,246 млн барелів на добу — це на 328 тис. барелів менше за встановлену для країни квоту в межах угоди ОПЕК+. Через труднощі з пошуком покупців обсяг російської нафти, що зберігається на танкерах, зріс приблизно до 140 млн барелів порівняно зі 100 млн на початку жовтня.

Додатковим фактором зниження видобутку стали атаки на нафтову інфраструктуру.

За оцінками експертів, для підтримання стабільного рівня видобутку на рівні 9,2–9,4 млн барелів на добу Росії необхідно щороку бурити щонайменше 26–29 тис. км свердловин. Подальше скорочення обсягів нижче цього рівня неминуче призведе до падіння виробництва і може коштувати країні частки світового ринку на користь інших учасників ОПЕК+.

Водночас частина аналітиків вважає, що загальний обсяг виробництва рідких вуглеводнів у 2026 році може залишитися близьким до рівня 2024-го завдяки зростанню видобутку газового конденсату.

Водночас ОПЕК опублікувала свій перший прогноз на 2027 рік, згідно з яким світовий споживчий попит продовжить активно зростати.