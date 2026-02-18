Запланована подія 2

Нафта стабілізувалася після падіння: ринок зважує ризики угоди між США та Іраном

Ціни на нафту стабілізувалися після падіння / Depositphotos

Ціни на нафту стабілізувалися на азійських торгах у середу після дводенного падіння. Brent торгується на рівні $67,57 (здорожчання на $0,22), WTI — $62,45 (ціна зросла на $0,19) за барель. Обидва бенчмарки залишаються поблизу двотижневих мінімумів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ринок реагує на обмежений прогрес у переговорах США та Ірану, але зберігає обережність через невизначеність остаточної угоди та ескалацію на Близькому Сході.

Ключовим фактором впливу залишається дипломатичний трек між США та Іраном. Сторони домовилися про базові "керівні принципи" переговорів щодо ядерної угоди, проте Тегеран наголосив: остаточна домовленість не є гарантованою. Це підтримує обережність інвесторів, які уникають різких позицій до отримання чіткіших сигналів.

"Ціни на сиру нафту виглядають готовими до технічного відновлення... Однак остаточна угода залишається далекою, а ринки залишаються обережними щодо стійкості дипломатичного імпульсу", — зазначив засновник SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

Додаткову волатильність генерують геополітичні ризики. Іран та Росія планують спільні військово-морські навчання в Оманському морі та північній частині Індійського океану. Аналітики Eurasia Group оцінюють у 65% ймовірність військових ударів США по Ірану до кінця квітня. Будь-яка ескалація в регіоні може миттєво підвищити премію за ризик у нафтових котируваннях.

Аналітики прогнозують зростання комерційних запасів сирої нафти в США на 2,3 млн барелів за тиждень до 13 лютого, тоді як запаси бензину можуть зменшитися на 200 тис. барелів, а дистилятів — на 1,6 млн барелів.

Паралельно інвестори відстежують хід мирних переговорів між Україною та Росією у Женеві за посередництва США. За словами експертів, будь-які зрушення в цьому геополітичному вимірі також здатні вплинути на нафтову премію за ризик і короткострокову динаміку цін.

Автор:
Тетяна Гойденко