Нефть стабилизировалась после падения: рынок взвешивает риски соглашения между США и Ираном

Цены на нефть стабилизировались на азиатских торгах в среду после двухдневного падения. Brent торгуется на уровне $67,57 (удорожание на $0,22), WTI — $62,45 (цена выросла на $0,19) за баррель. Оба бенчмарка остаются вблизи двухнедельных минимумов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Рынок реагирует на ограниченный прогресс в переговорах США и Ирана, но сохраняет осторожность из-за неопределенности окончательного соглашения и эскалации на Ближнем Востоке.

Ключевым фактором влияния остается дипломатический трек между США и Ираном. Стороны договорились о базовых "руководящих принципах" переговоров по ядерному соглашению, однако Тегеран подчеркнул: окончательная договоренность не гарантирована. Это поддерживает осторожность инвесторов, избегающих резких позиций до получения более четких сигналов.

"Цены на сырую нефть выглядят готовыми к техническому восстановлению... Однако окончательное соглашение остается далеким, а рынки остаются осторожными по поводу устойчивости дипломатического импульса", — отметил основатель SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

Дополнительную волатильность генерируют геополитические опасности. Иран и Россия планируют совместные военно-морские учения в Оманском море и северной части Индийского океана. Аналитики Eurasia Group оценивают в 65% вероятность военных ударов США по Ирану до конца апреля. Любая эскалация в регионе может мгновенно повысить премию за риск нефтяных котировок.

Аналитики прогнозируют рост коммерческих запасов сырой нефти в США на 2,3 млн баррелей за неделю до 13 февраля, тогда как запасы бензина могут уменьшиться на 200 тыс. баррелей, а дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Параллельно инвесторы отслеживают ход мирных переговоров между Украиной и Россией в Женеве при посредничестве США. По словам экспертов, любые подвижки в этом геополитическом измерении также способны повлиять на нефтяную премию за риск и краткосрочную динамику цен.