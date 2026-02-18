Зеленский поручил поднять в Женеве вопрос о его личной встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поручил поднять во время трехсторонних переговоров в Женеве вопросы организации его личной встречи с главой России Владимиром Путиным.

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский заявил в интервью Axios .

Познакомьтесь с Путиным лицом к лицу

По словам президента, он хочет встретиться с Путиным для обсуждения территориальных вопросов.

"Зеленский повторил, что лучший способ добиться прорыва в территориальном вопросе – это личная встреча с Путиным", - пишет Axios.

"Поручил команде, которая была на трехсторонних переговорах, поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве", - рассказал Зеленский.

17 февраля в Женеве начался очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и Россией. После первого дня переговоров Зеленский подчеркнул, что Украина готова к диалогу и стремится к завершению войны мирным путем.

Украинцы отвергнут соглашение, предусматривающее вывод войск из Донбасса

Зеленский рассказал, что американские посредники Стив Виткофф и Джаред Кушнер убеждали его: Россия действительно хочет завершить войну и с этим следует выходить на переговоры.

В то же время сам он настроен гораздо более сдержанно. Президент заметил, он предупредил Виткоффа и Кушнера, что не позволит заставлять его продвигать мир, который украинцы воспримут как поражение.

Зеленский готов обсуждать отвод войск, но настаивает на симметричном уходе российских сил и не признает претензии Москвы на суверенитет над этой зоной. Он также заявил, что во время второго раунда россияне пообещали вернуться с четкой позицией по отношению к территориям.

В разговоре с Axios Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон соглашаются: любое соглашение следует вынести на референдум.

Если же соглашение будет означать простой выход Украины из Донбасса — с потерей суверенитета и живущих там граждан — общество его не поддержит:

"Эмоционально люди этого никогда не простят. Никогда. Не простят… ни мне, ни США", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинцы не понимают, почему должны отдавать еще одну часть своей земли:

"Это наша страна, наши граждане, наше знамя и наша земля", - подчеркнул президент.

Если же соглашение только зафиксирует нынешнюю линию фронта в Донбассе, как это планируется в других оккупированных регионах, Зеленский считает, что общество может это поддержать.

"Если мы просто зафиксируем, что остаемся там, где стоим на линии столкновения, думаю, люди это поддержат на референдуме. Это мое мнение", – отметил президент.

Зеленский опасается, что Москва попытается свести переговоры к формальным встречам или снова начать все с нуля, выигрывая время на фронте.

"У нас нет времени на всю эту чушь. Надо принимать решение и завершать войну", - подчеркнул он.

Выборы президента

Ничего окончательно не решено, но Зеленский не исключает проведение президентских выборов одновременно с референдумом.

В сентябре он говорил Аксиосу, что после войны отойдет от политики.

Теперь Зеленский предполагает, что если выборы придется проводить во время хрупкого перемирия, он может баллотироваться.

"Все зависит от людей. Увидим, чего они хотят", - подытожил президент.

Ранее Зеленский заявлял, что выборы могут быть проведены в течение 60-90 дней в случае обеспечения их безопасности, и предложил Верховной Раде разработать законы о выборах во время войны.

Он подчеркнул, что нардепы должны дать законные ответы на каждый вопрос и каждое сомнение относительно выборов.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следовало бы провести выборы, президента, предположив, что Зеленский мог бы победить на них.