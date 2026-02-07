США стремятся заключить мирное соглашение по Украине уже в марте и провести досрочные выборы — СМИ

Переговорщики США и Украины обсудили возможность заключения мирного соглашения с Россией до марта, однако срок, вероятно, будет перенесен из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу территорий, прежде всего Донбасса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По обсуждаемой рамочной программе, любое соглашение должно быть вынесено на референдум украинских избирателей, который планировалось провести одновременно с национальными выборами. Однако украинские органы выборов оценивают, что в нынешних условиях подготовка выборов займет около шести месяцев, а организация референдума нуждается в законодательных изменениях из-за действия военного положения.

Второй раунд переговоров при посредничестве США завершился в Абу-Даби освобождением 314 военнопленных и договоренностью возобновить переговоры в ближайшее время. Следующая трехсторонняя встреча может состояться в США.

Американские переговорщики, в том числе специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер, советуют провести голосование в ближайшее время. В то же время, эксперты и участники переговоров называют такие сроки слишком амбициозными. Украинская сторона отмечает необходимость прекращения огня на протяжении всего избирательного процесса, чтобы обеспечить целостность референдума.

Наибольшим препятствием для достижения сделки является нерешенный территориальный вопрос. Россия требует контроля над всем Донбассом, хотя Киев до сих пор контролирует более 5 000 км. Украинские чиновники готовы обсуждать креативные решения, в том числе демилитаризованные зоны или зоны свободной торговли.

Судьба Запорожской атомной электростанции также остается камнем преткновения: Москва отвергла предложение США о международном контроле станции и предлагает Украине дешевую электроэнергию, которую Киев считает неприемлемым.

В то же время в других СМИ появилась информация, что президент Зеленский на встрече с журналистами рассказал, что США предлагают завершить войну к началу этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно по такому графику.

"Почему именно к этому лету? Понимаем, что их внутренние вопросы в Америке имеют влияние и наверняка станут еще более актуальными для них. У них наверняка просто будет другой приоритет - Конгресс. И мы понимаем с вами, что все свое время они будут отдавать именно внутренним процессам - выборам, смене настроений в обществе".

Напомним, 24 января украинская делегация завершила двухдневные трехсторонние переговоры в ОАЭ с участием представителей США и России. Стороны обсудили возможные параметры окончания войны, американский мониторинг безопасности и согласовали доложить лидерам результаты.