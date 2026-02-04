Запланована подія 2

Зеленский рассказал о промежуточных результатах переговоров

Зеленский рассказал о промежуточных результатах переговоров
Зеленский рассказал о промежуточных результатах переговоров / Офис президента

Президент Владимир Зеленский сообщил проходящие в Абу-Даби детали трехсторонних переговоров Украины с Россией и США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

По словам президента, доклад о ходе переговоров предоставили секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и глава парламентской фракции Давид Арахамия. Стороны обсудили промежуточные итоги переговоров по итогам дня, а их продление запланировано на завтра.

Зеленский также сообщил, что Украина ожидает в ближайшее время обмена военнопленными, назвав возвращение защитников домой одним из ключевых приоритетов.

Президент подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной: война должна быть завершена реально, а Россия должна быть готова к этому на практике. В то же время, партнеры Украины должны обеспечить реальные гарантии безопасности и усилить давление на государство-агрессора, чтобы украинское общество чувствовало движение к миру, а не продолжение ударов.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что любые вознаграждения агрессору недопустимы, поскольку, по его словам, в таком случае Россия со временем сорвет любые договоренности.

Напомним, сегодня украинская делегация завершила первый день трехсторонних переговоров с Россией и США в Абу-Даби, направленных на урегулирование российско-украинской войны.

Автор:
Татьяна Гойденко