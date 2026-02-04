Запланована подія 2

В Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров Украина-РФ-США

Украинская делегация завершила первый день трехсторонних переговоров с Россией и США в Абу-Даби, направленных на урегулирование российско-украинской войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Европейскую правду".

Представитель секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян сообщила, что переговоры сегодня закончились, а их продолжение запланировано на четверг, 5 февраля.

Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и советник ОП Александр Бевз.

Обновлено в 18:45. Впоследствии Умеров написал, что переговорный процесс продолжился в формате работы в группах.

"Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения", - говорится в сообщении Умерова.

Он отметил, что с американской стороны участие в консультациях приняли Стив Виткофф, Джаред Кушнер и Джош Груэнбаум, а также Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. Российская сторона была представлена ​​на высоком военном уровне.

Напомним, 21 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Трамп заявил, что над мирным урегулированием в Украине должна работать Европа, а не США. По его словам, война в Украине "никогда бы не началась, если бы выборы президента США в 2020 году не были сфальсифицированы".

Автор:
Татьяна Гойденко