"Энергетическое перемирие": Трамп заявил, что Путин сдержал слово, отрицая обвинения Зеленского

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о нарушении так называемого "энергетического перемирия" Россией, заявив, что глава РФ Владимир Путин "сдержал слово" относительно паузы в атаках во время сильных морозов.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп сказал это во время общения с журналистами в Белом доме.

Договоренность была с воскресенья по воскресенье

По мнению президента США, Путин сдержал собственные обещания.

"Пауза была с воскресенья на воскресенье. Она завершилась и Путин сразу ударил. Путин сдержал свое слово", - подчеркнул президент США.

Он добавил, что доволен самим фактом краткосрочного прекращения огня в условиях сильного похолодания:

" Мы примем что угодно, потому что там действительно очень, очень холодно", – подчеркнул Трамп.

На вопрос о том, желает ли он, чтобы пауза в ударах по энергетике продолжалась дальше, президент США заявил, что "желает завершения войны".

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что обсудила удар с президентом США Дональдом Трампом.

"Его реакция, к сожалению, была без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну – войну, которая никогда бы не началась, если бы президент все еще находился у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена", – подчеркнула Левитт.

Зеленский призвал США отреагировать

Зеленский в вечернем видеообращении подчеркнул, что была просьба лично от президента США, чтобы на время дипломатии и столь холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике.

Россия по этой просьбе ответила ударом с рекордным количеством примененных баллистических ракет.

"Неполных четыре дня прошло с недели, о которой Россию просили. Это говорит и все остальное, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ждать дальше?" – спросил Зеленский.

Он заметил, что русские лгали и перед полномасштабной войной, которую начали, пытаясь обмануть всех вокруг своих намерений.

"И сейчас – даже в таких деталях, в таких договоренностях с Америкой – снова российский обман. Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас, Украину, своими штурмами. Ставка России на войну должна получить ответ миру", - убежден президент Украины.

"Энергетическое перемирие"

Дональд Трамп заявил 29 января, что из-за сильных морозов в Украине он лично просил лидера РФ Владимира Путина в течение недели не обстреливать Киев и другие украинские города, на что тот якобы согласился.

Зеленский в ответ выразил надежду, что Америке удастся обеспечить прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и отметил, что реальная ситуация на объектах энергетики покажет сработает ли это.

Если даже предположить, по логике Трампа, что договоренность была с воскресенья (25 января) по воскресенье (1 февраля), Россия все равно нарушила договоренность, атаковав энергообъекты в Харькове 26 января, оставив часть города без электроснабжения.

Удар 3 февраля

Напомним, 3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины.

Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

В столице в результате обстрелов без теплоснабжения остаются жители 1176 жилых домов.

Также продолжаются восстановительные работы по возврату отопления в отдельных районах Харькова, Харьковской области и Днепра.