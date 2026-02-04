"Енергетичне перемирʼя": Трамп заявив, що Путін дотримав слова, заперечивши звинувачення Зеленського

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо порушення так званого "енергетичного перемир’я" Росією, заявивши, що очільник РФ Володимир Путін "дотримався слова" щодо паузи в атаках під час сильних морозів.

Як пише Delo.ua, про це Трамп сказав це під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Домовленість була з неділі до неділі

На думку президента США, Путін дотримався власних обіцянок.

"Пауза була з неділі на неділю. Вона завершилась і Путін одразу вдарив. Путін дотримався свого слова", - наголосив президент США.

Він додав, що задоволений самим фактом короткострокового припинення вогню в умовах сильного похолодання:

"Ми приймемо що завгодно, тому що там дійсно дуже, дуже холодно", - підкреслив Трамп.

На питання щодо того, чи бажає він, щоб пауза в ударах по енергетиці продовжувалася далі, президент США заявив, що "бажає завершення війни".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що обговорила удар з президентом США Дональдом Трампом.

"Його реакція, на жаль, була без подиву. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстоку війну – війну, яка ніколи б не почалася, якби президент все ще перебував при владі. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена", – підкреслила Левітт.

Зеленський закликав США відреагувати

Зеленський у вечірньому відеозверненні наголосив, що було прохання особисто від президента США, щоб на час дипломатії й такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці.

Росія на це прохання відповіла ударом із рекордною кількістю застосованих балістичних ракет.

"Неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?" - запитав Зеленський.

Він зауважив, що росіяни брехали й перед повномасштабною війною, яку почали, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри.

"І зараз – навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу", - переконаний президент України.

"Енергетичне перемирʼя"

Дональд Трамп заявив 29 січня, що через сильні морози в Україні він особисто просив лідера РФ Володимира Путіна протягом тижня не обстрілювати Київ та інші українські міста, на що той нібито погодився

Зеленський у відповідь висловив сподівання, що Америці вдасться забезпечити припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та зазначив, що реальна ситуація на об’єктах енергетики покаже чи це спрацює.

Якщо навіть припустити, за логікою Трампа, що домовленість була з неділі (25 січня) по неділю (1 лютого), то Росія все одно порушила домовленість, атакувавши енергооб’єкти в Харкові 26 січня, залишивши частину міста без електропостачання.

Удар 3 лютого

Нагадаємо, 3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.

У столиці внаслідок обстрілів без теплопостачання залишаються мешканці 1176 житлових будинків.

Також тривають відновлювальні роботи з повернення опалення в окремих районах Харкова, Харківської області та Дніпра.