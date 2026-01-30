"Энергетическое перемирие": Зеленский подтвердил заявление Трампа о прекращении обстрелов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа, который заявил, что попросил Россию прекратить обстрелы Киева и других украинских городов во время сильных морозов.

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский написал в соцсети X.

Он подтвердил, что во время переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах делегации Украины, США и России обсуждали вопросы энергетики.

Зеленский выразил надежду, что Америке удастся обеспечить прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и отметил, что реальная ситуация на объектах энергетики покажет сработает ли это.

" Энергетика - это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны ", - написал украинский президент.

Трамп заявил, что Путин пообещал ему не обстреливать Киев в течение недели

Дональд Трамп заявил 29 января, что из-за сильных морозов в Украине он лично просил лидера РФ Владимира Путина в течение недели не обстреливать Киев и другие украинские города, на что тот якобы согласился.

"Из-за аномального холода я лично попросил президента Путина не стрелять по Киеву и разным городам в течение недели во время этих чрезвычайных, не просто морозов – чрезвычайных морозов. Это очень суровая погода. И я лично попросил Путина не обстреливать города, и он согласился", – утверждает глава Белого дома.

Также Трамп добавил, что "вдобавок ко всему остальному – это не то, что им нужно, ракеты, прилетающие на их города".

Как пишет Financial Times, США и Украина на переговорах в Абу-Даби в минувшие выходные впервые обсудили идею установить прекращение огня по объектам энергетики. Идея США заключалась в том, чтобы Украина и Россия договорились прекратить такие удары "как добросовестное мероприятие и шаг к деэскалации на фоне напряженных мирных переговоров", рассказали источники издания.

"Если они готовы обсуждать какое-то перемирие, даже временное, стоит посетить переговоры. Мы этого хотим", — сказал украинский чиновник.

Отметим, что новая встреча переговорных команд Украины, США и России предварительно может состояться в воскресенье, 1 февраля.

Шаги к миру

Ранее сообщалось, что после переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах украинская делегация отчиталась об их результатах, а уже на этой неделе стороны готовятся к проведению новых трехсторонних встреч .

Переговоры с участием представителей Украины, США и России состоялись в Абу-Даби – столице ОАЭ – 23 и 24 января, в пятницу и субботу.

Напомним, 21 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Трамп заявил, что над мирным урегулированием в Украине должна работать Европа, а не США. По его словам, война в Украине "никогда бы не началась, если бы выборы президента США в 2020 году не были сфальсифицированы".