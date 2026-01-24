Запланована подія 2

Украина, США и РФ обсудили параметры окончания войны в Эмиратах

Украинская делегация завершила двухдневные трехсторонние переговоры в ОАЭ / Офис президента

Украинская делегация завершила двухдневные трехсторонние переговоры в ОАЭ с участием представителей США и России. Стороны обсудили возможные параметры окончания войны, американский мониторинг безопасности и согласовали доложить лидерам результаты. При условии готовности следующая встреча возможна уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

"Это первый такой формат за довольно долгое время - двухдневные трехсторонние встречи. Многие успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными", - отметил Зеленский.

Переговоры продолжались при участии военных трех сторон.

Состав делегаций

С украинской стороны были Рустем Умеров (министр обороны), Кирилл Буданов (начальник ГУР), Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица (постпред ООН), Вадим Скибицкий.

С американской стороны были Стив Виткофф (спецпосланник Трампа), Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум.

С российской стороны были представители военной разведки и их армии.

"Главное, на чем сосредоточились обсуждения, — это возможные параметры окончания войны. Очень ценю осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности", — подчеркнул президент.

Американская сторона поднимала вопрос о возможных форматах утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого обстоятельствах безопасности.

По итогам встреч все стороны договорились доложить в своих столицах о каждом из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги.

Военные определили перечень вопросов на предстоящую встречу.

"При условии готовности двигаться дальше - а Украина готова - состоятся следующие встречи, и потенциально - на следующей неделе", - сообщил Зеленский.

Президент ожидает личного доклада делегации по ее возвращению.

"Благодарен ОАЭ и лично господину Президенту Эмиратов за посредничество и готовность принимать дальнейшие встречи. Украина работает ради мира и безопасности. Спасибо всем, кто помогает!" — подытожил Зеленский.

Напомним, Зеленский 22 января прибыл на экономический форум в Давосе, где встретился с президентом США Дональдом Трампом, назвав переговоры "продуктивными и содержательными".

Автор:
Татьяна Гойденко