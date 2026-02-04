Зеленський розповів про проміжні результати переговорів

Президент Володимир Зеленський повідомив деталі тристоронніх переговорів України з Росією та США, які проходили в Абу-Дабі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Зеленського.

За словами президента, доповідь про перебіг перемовин надали секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов та голова парламентської фракції Давид Арахамія. Сторони обговорили проміжні результати переговорів за підсумками дня, а їх продовження заплановане на завтра.

Зеленський також повідомив, що Україна очікує найближчим часом обмін військовополоненими, назвавши повернення захисників додому одним із ключових пріоритетів.

Президент наголосив, що позиція України залишається незмінною: війна має бути завершена реально, а Росія повинна бути готовою до цього на практиці. Водночас партнери України мають забезпечити реальні гарантії безпеки та посилити тиск на державу-агресора, щоб українське суспільство відчувало рух до миру, а не продовження ударів.

Окремо Зеленський підкреслив, що будь-які винагороди агресору є неприпустимими, оскільки, за його словами, у такому разі Росія з часом зірве будь-які домовленості.

Нагадаємо, сьогодні українська делегація завершила перший день тристоронніх переговорів з Росією та США в Абу-Дабі, спрямованих на врегулювання російсько-української війни.