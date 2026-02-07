США прагнуть укласти мирну угоду щодо України вже в березні та провести дострокові вибори - ЗМІ

Переговорники США та України обговорили можливість укладення мирної угоди з Росією до березня, проте термін, ймовірно, буде перенесено через відсутність згоди щодо ключового питання територій, передусім Донбасу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За обговорюваною рамковою програмою, будь-яка угода мала б бути винесена на референдум українських виборців, який планувалося провести одночасно з національними виборами. Проте українські органи виборів оцінюють, що за нинішніх умов підготовка виборів займе близько шести місяців, а організація референдуму потребує законодавчих змін через дію воєнного стану.

Другий раунд переговорів за посередництва США завершився в Абу-Дабі звільненням 314 військовополонених та домовленістю відновити переговори найближчим часом. Наступна тристороння зустріч може відбутися у США.

Американські переговорники, зокрема спеціальний посланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер, радять провести голосування найближчим часом. Водночас експерти та учасники переговорів називають такі терміни надто амбітними. Українська сторона наголошує на потребі припинення вогню протягом усього виборчого процесу, щоб забезпечити цілісність референдуму.

Найбільшою перешкодою для досягнення угоди є невирішене територіальне питання. Росія вимагає контролю над усім Донбасом, хоча Київ досі контролює понад 5 000 км². Українські чиновники готові обговорювати креативні рішення, зокрема демілітаризовані зони або зони вільної торгівлі.

Доля Запорізької атомної електростанції також залишається каменем спотикання: Москва відкинула пропозицію США про міжнародний контроль станції і пропонує Україні дешеву електроенергію, що Київ вважає неприйнятним.

Водночас в інших ЗМІ з'явилася інформація, що президент Зеленський на зустрічі з журналістами розповів, що США пропонують завершити війну до початку цього літа і, ймовірно, тиснутимуть на сторони саме згідно з таким графіком.

"Чому саме до цього літа? Розуміємо, що їхні внутрішні питання в Америці мають вплив і напевно стануть ще більш актуальними для них. У них напевно просто буде інший пріоритет – Конгрес. І ми розуміємо з вами, що весь свій час вони будуть віддавати саме внутрішнім процесам – виборам, зміні настроїв в суспільстві їхньому. Вибори для них точно важливіше", – пояснив президент.

Нагадаємо, 24 січня українська делегація завершила дводенні тристоронні переговори в ОАЕ за участі представників США та Росії. Сторони обговорили можливі параметри закінчення війни, американський моніторинг безпеки та узгодили доповісти лідерам про результати.